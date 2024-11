Grand Tour: il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Miguel Gomes

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, dove si è aggiudicato il premio per la migliore regia, il nuovo lavoro del regista portoghese fa il suo esordio nei cinema italiani il 5 dicembre con Lucky Red. Ecco trailer, trama e poster di Grand Tour.

Certo, il suo non è un cinema per tutti, un cinema commericiale, un cinema da divano o da popcorn, ma rimane il fatto che Miguel Gomes sia uno dei registi più interessanti e intelligenti (e, quando vuole, divertenti) del panorama autoriale contemporaneo. Finora in Italia i suoi film si sono visti poco e male (recuperate se potete sia Tabù che il capolavoro Le mille e una notte in streamimg su MUBI), ma ora le cose stanno cambiando: dal 5 dicembre al cinema, grazie a Lucky Red, potremo vedere Grand Tour, il nuovo film del regista portoghese, quello che allo scorso Festival di Cannes ha vinto il Premio per la miglior regia. E lo stesso Gomes è atteso per incontrare il pubblico in occasione dell'uscita del film.

Questa la trama di Grand Tour:

Rangoon, Birmania, 1918. Edward, un funzionario dell'Impero britannico, fugge dalla fidanzata Molly il giorno del suo arrivo per il loro matrimonio. Durante il viaggio, però, il panico si trasforma in malinconia. Contemplando il vuoto della sua esistenza, il codardo Edward si chiede che fine abbia fatto Molly… Nel frattempo Molly, decisa a sposarsi e stranamente divertita dalla fuga di Edward, segue le tracce del fidanzato in un lungo grand tour asiatico.

Alternando al racconto di questo strano inseguimento sentimental-esistenziale immagini degli stessi paesi asiatici attraversati dai protagonisti, ma ai giorni nostri, Grand Tour diventa - come è scritto anche nella recensione del film - "un viaggio visionario nel tempo e nello spazio, che esplora le potenzialità contemporanee del racconto per immagini e che è capace di sprazzi di grandissimo cinema: carico di spessore teorico ma anche, sempre, di felicissima ironia".

E da ricordare è anche che in Grand Tour "c'è anche un po' di Italia", per usare una delle espressioni più abusate dal giornalismo pigro e sciatto: perché a produrre è stata anche la Vivo Film di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa.

Qui di seguito il trailer e il poster di Grand Tour, seguiti da una interessante nota di regia dello stesso Miguel Gomes.



Grand Tour: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Miguel Gomes - HD



"Questo film ha iniziato a prendere forma poco prima del mio matrimonio. Stavo leggendo un racconto di viaggio di Somerset Maugham intitolato Il signore in salotto. In due pagine del libro, Maugham narra il suo incontro con un inglese residente in Birmania. L’uomo era scappato dalla sua fidanzata attraverso l’Asia finché lei non l’aveva trovato, dando così inizio a un matrimonio felice. È una storia che gioca su stereotipi universali: la testardaggine delle donne che trionfa sulla codardia degli uomini.

Il percorso del futuro sposo seguiva l’itinerario del grand tour. All’inizio del XX secolo, si definiva “grand tour asiatico” il viaggio che iniziava in una delle grandi città dell'Impero britannico in India e si estendeva fino all’Estremo Oriente, terminando in Cina o in Giappone. Tanti viaggiatori europei lo intrapresero, e molti di loro scrissero libri sulla loro esperienza.

Partendo dall’idea generale di un fidanzato in fuga che percorre l’itinerario del grand tour, abbiamo deciso che avremmo scritto la sceneggiatura solo dopo averlo intrapreso anche noi. Abbiamo filmato il nostro viaggio nel 2020, creando così un archivio visivo e sonoro. A partire da questo resoconto audiovisivo della realtà, abbiamo poi scritto la sceneggiatura. Diversamente da quanto accade di solito nei film che lavorano con l'archivio, le immagini che abbiamo utilizzato non appartengono al passato, bensì al presente. Il resto del film, invece, girato nei teatri di posa di Lisbona e Roma, è ambientato nel passato, nel 1918.

I due protagonisti del film percorrono un territorio così vasto per ragioni complementari: Edward fugge dalla sua fidanzata Molly, mentre Molly insegue il suo fidanzato Edward. Lui vuole evitare, o perlomeno rinviare, il loro matrimonio; lei, invece, è determinata a sposarlo. Le avventure che nascono dagli spostamenti di Edward e Molly sono, in sostanza, il motore narrativo del film e sono frutto delle interazioni virtuali tra i due: una sinfonia di incontri mancati provocati dalla casuale intromissione degli altri e del mondo.

Come nelle screwball comedies degli anni ’30 e ’40, la donna è una cacciatrice mentre l’uomo è la sua preda. Ma in Grand Tour i due protagonisti sono separati sia nello spazio che nel tempo e il cambio di prospettiva dal personaggio maschile a quello femminili trasforma la commedia in melodramma.

Ci sono vari grand tour in questo film. C’è il percorso geografico che si disegna nelle immagini dell’Asia contemporanea e che corrisponde all’itinerario percorso dai protagonisti in un’Asia immaginaria costruita in studio. C’è il grand tour emotivo che Edward e Molly vivono ognuno a modo proprio e che rappresenta un territorio non meno vasto di quello che percorrono fisicamente. E soprattutto, c’è l’immenso grand tour che unisce ciò che è separato: i paesi, i generi, i tempi, la realtà e l’immaginazione, il mondo e il cinema. Ed è proprio quest’ultimo grand tour in cui vorrei invitare gli spettatori. È a questo che serve il cinema, credo".

(Miguel Gomes)