Grand Prix, una topolina sogna un futuro da pilota in questa clip in anteprima esclusiva, con la voce di Charlotte M.
Sarà al cinema dall'11 settembre il film di animazione Grand Prix, distribuito da Notorious Pictures. Protagonista è una topolina (doppiata qui da noi da Charlotte M.), che sogna di gareggiare come il suo amato Ed. Vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano del cartoon.
La protagonista di Grand Prix è la topolina Edda, che sogna di diventare una grande pilota e che nella versione italiana di questo film di animazione ha la voce della content creator Charlotte M., alla sua seconda esperienza di doppiaggio. Il lungometraggio della MACK Animation sarà al cinema dall'11 settembre, distribuito da Notorious Pictures, e possiamo mostrarvene oggi una clip in italiano in esclusiva: nella sequenza Edda ha combinato un guaio e riceve una sgridata proprio dal suo mito, il pilota Ed (che tutto sommato prova qualcosa per lei...).
Grand Prix, la trama del film di animazione con topi e auto da corsa!
Grand Prix è un film di animazione con la regia di Waldemar Fast, una produzione tutta europea realizzata ad Hannover presso l'attivissima MACK Animation (Animals United, Happy Family, Tarzan). Edda è una topolina che aiuta suo padre a mandare avanti un luna park in crisi, coltivando il sogno di correre da pilota professionale sulle quattro ruote. Quando una serie di circostanze concatenate la porteranno a sostituire in incognito il suo mito, il pilota Ed, farà di tutto per essere all'altezza della situazione, consigliata via auricolare proprio da Ed. Come se tutto ciò non bastasse, Edda scoprirà un complotto che sta per compromettere il regolare svolgimento delle gare. Tra un luna park che rischia la chiusura e uno spirito di squadra da costruire con lo scettico Ed, la nostra Edda avrà il suo bel daffare.
Impreziosito dalle musiche del Volker Bertelmann, premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale, Grand Prix coinvolge nel doppiaggio italiano il telecronista Carlo Vanzini (sotto le sembianze di un pappagallo!), che già aveva accettato con ironia di commentare Turbo della DreamWorks. Edda invece ha la voce di Charlotte M., al suo secondo doppiaggio dopo Lo schiacciaonici e il flauto magico: l'influencer e artista, al secolo Charlotte Moccia, classe 2008, vanta 1.400.000 milioni di iscritti al suo canale YouTube, ma ha anche 200.000 follower su Instagram e 1.400.000 su TikTok.