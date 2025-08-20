Grand Prix, una topolina sogna un futuro da pilota in questa clip in anteprima esclusiva, con la voce di Charlotte M.

News Cinema

Sarà al cinema dall'11 settembre il film di animazione Grand Prix, distribuito da Notorious Pictures. Protagonista è una topolina (doppiata qui da noi da Charlotte M.), che sogna di gareggiare come il suo amato Ed. Vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano del cartoon.

La protagonista di Grand Prix è la topolina Edda, che sogna di diventare una grande pilota e che nella versione italiana di questo film di animazione ha la voce della content creator Charlotte M., alla sua seconda esperienza di doppiaggio. Il lungometraggio della MACK Animation sarà al cinema dall'11 settembre, distribuito da Notorious Pictures, e possiamo mostrarvene oggi una clip in italiano in esclusiva: nella sequenza Edda ha combinato un guaio e riceve una sgridata proprio dal suo mito, il pilota Ed (che tutto sommato prova qualcosa per lei...).



<a href="https://www.comingsoon.it/film/grand-prix/66570/video/?vid=47775" title="Grand Prix: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film d'animazione - HD">Grand Prix: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film d'animazione - HD</a>

Grand Prix, la trama del film di animazione con topi e auto da corsa!