Goodnight Mommy: Naomi Watts nel trailer del film horror in arrivo su Prime Video

Remake dell'omonimo horror psicologico austriaco diretto nel 2014 da Veronika Franz e Severin Fiala, il nuovo Goodnight Mommy debutterà in streaming sulla piattaforma di Amazon il prossimo 16 settembre.

Era il 2014 quando gli austriaci Veronika Franz e Severin Fiala si imposero all'attenzione della comunità cinefila mondiale con un film che fece molto parlare di sé. Si chiamava, in originale, Ich seh, Ich seh, ma è meglio noto col titolo originale, Goodnight Mommy. La storia, inquietante e disturbante, era quella di due bambini, gemelli, che iniziavano a sospettare che la madre, attrice che si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica e che era tornata a casa col viso completamente bendato e con un carattere scostante e imprevedibile, non fosse davvero lei. E che qualcuno avesse preso il suo posto dopo l'intervento.

Ora quel film è stato rifatto negli Stati Uniti: è un Amazon Original che debutterà in streaming su Prime Video il 16 settembre. Il titolo, ovviamente, è ancora quello: Goodnight Mommy.

Nei panni della protagonista troviamo Naomi Watts, mentre a interpretare i figli sono i gemelli Cameron e Nicholas Crovetti.

Sceneggiato da Kyle Warren, il nuovo Goodnight Mommy è stato diretto da Matt Sobel, che è stato tra i registi e i produttori della serie Netflix Al nuovo gusto di ciliegia.

Questo è il trailer ufficiale di Goodnight Mommy:





Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l’amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un’idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.