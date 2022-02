Brand New Cherry Flavor: humor nero, horror perturbante, voodoo e echi lynchiani nella Hollywood degli anni Novanta

News Serie TV

Si parla sempre delle stesse serie, e a volte si trascurano cose magari non imprescindibili ma comunque curiose, interessanti e accattivanti come questa miniserie qui, che trovare in streaming su Netflix e che promette di soddisfare il palato dei fan dei prodotti più dark e bizzarri. Recensione di Federico Gironi.

Il fatto è che parliamo sempre tutti delle stesse cose.

Facile dare la colpa all'algoritmo, certo. Ma checché qualcuno ne dica, ancora non ci hanno impiantato alcun chip, e nessuno controlla da remoto le nostre scelte. Siamo noi, con la nostra ansia di presentabilità social, con la nostra FOMO (per i meno attenti: Fear Of Missing Out), a fare le scelte che facciamo. E quindi a parlare sempre tutti delle stesse cose. Degli stessi film e, soprattutto, delle stesse serie.

E però, nonostante questo meccanismo sia chiaro, sorprende un po' che sia passata del tutto inosservata, tra gli addetti ai lavori, gli influencer e gli utenti di Facebook e Twitter, una (mini)serie tutt'altro che trascurabile come Brand New Cherry Flavor (in italiano "Al nuovo gusto di ciliegia")

A mia personalissima discolpa posso addurre come giustificazione che io di serie ne guardo poche; e che quando era uscita su Netflix, qualche mese fa, io me l'ero pure messa tra le cose da vedere, ma poi insomma la vita fa il suo corso, e una cosa prima e un'altra dopo, e alla fine me l'ero scordata.

Poi però mio fratello ha scritto una cosa - sui social, ovviamente - che me l'ha ricordato. Essendo lui intellettuale cosmopolita, ha scritto questa cosa qui, che io sottoscrivo: "I haven't seen anyone talk about it - guess the Korean shows are stealing the limelight these days - so here's me recommending a show: if you'd enjoy something that somewhat scratches that Mulholland Drive itch you didn't know you had, check out the very enjoyable Brand New Cherry Flavour".





A dirla tutta, non c'è solo Mulholland Drive.

Brand New Cherry Flavour, che da qui in avanti, per comodità, accorceremo in BNCF, è stracolma di riferimenti lynchiani. Fin dall'inizio del primo, non del tutto trascinante episodio (andate avanti, non vi scoraggiate), quando, dopo aver mostrato un gattino che si rotola sul ciglio di una strada - e di gatti e gattini sarà piena la serie - si passa a un'inquadratura che è una citazione letterale di Lost Highway, con la strada d'asfalto e la linea tratteggiata al centro della carreggiata illuminate nella notte dai fari giallastri di un'auto in corsa.

Su quell'auto c'è Lisa Nova, giovane filmmaker che emerge da boschi non meglio identificati dove ha finito di girare un corto, e che sta andando a Los Angeles, nella Los Angeles dei primissimi anni Novanta, per incontrare un potente produttore, Lou Burke, uno con tre Oscar all'attivo ma reduce da qualche anno di magra, che del corto si è innamorato e che vuole acquistarne i diritti per gonfiarlo in un lungo. E Lisa Nova col produttore si incontra, e tutto sembra andare per il meglio, tanto che lui accetta anche di affidarle la regia del film, e la porta ai party, solo che poi allunga una mano e Lisa Nova, con compostezza, gliela sposta. E allora ecco che la regia del film finisce a un'altro, e le proteste di Lisa finiscono soffocate - letteralmente - da un raptus violento di Lou.





E che fa allora Lisa? Semplice: va da Boro, quella che sotto l'apparenza di una signora molto eccentrica e gattara è anche una potente strega che vive in una villa da lei trasformata in una specie di giugla tropicale al chiuso, protetta da un piccolo manipolo di zombie (degli zombie versione haitiana, schiavi dei loro padroni). E a Boro chiede di fare una fattura a Lou, la fattura delle streghe, non quella dei commercialisti, per trasformare la sua vita in un inferno.

Solo che, facendolo - e la fattura comporta ingurgitare uno stufato abbastanza disgustoso, vomitare gattini e altre piacevolezze che non stiamo qui snocciolare - Lisa finisce col trasformare in un inferno anche la vita sua e dei suoi pochi amici e conoscenti, tra cui il suo ex Code, musicista e spacciatore; la nuova fidanzata di lui; Roy Hardaway, giovane star hollywoodiana che s'invaghisce di Lisa; lo stesso figlio di Lou. Tanto che Lou assolderà dei killer per vendicarsi di Lisa.

Brand New Cherry Flavor: il trailer della miniserie

David Lynch, dicevamo. E allora sgombriamo subito il campo: perché sì, certo, ci sono Lost Highway, Mulholland Drive e pure Twin Peaks, volendo, in BNCF.

Ma i riferimenti, come nel caso delle strada nella notte, o di questa immagine che vi mostriamo di seguito, sono così sfacciati, diretti, evidenti da essere chiaramente degli omaggi, e non dei plagi, e nemmeno, alla fine dei conti, dei reali tentativi di essere veramente lynchiani.





E lo stesso vale per riferimenti chiaramente cronenberghiani che emergono in uno degli otto episodi che compongono la serie. Per non parlare di quanto tutta la storia del corto "maledetto" di Lisa Nova (non faccio spoiler) faccia venire in mente, con le differenze del caso, quel piccolo, grande capolavoro che è stato Cigarette Burns, episodio di John Carpenter della serie Masters of Horror di qualche anno fa.

E però BNCF, va anche detto, è basata su un romanzo horror di Todd Grimson pubblicato nel 1996, che è stato rielaborato e adattato per Netflix da Nick Antosca e Lenore Zion: lui creatore della serie horror Channel Zero, sceneggiatore di Antlers, e produttore di Chucky, lei sceneggiatrice in Channel Zero, Billions e Ray Donovan.

Insomma: se l'ombra di Lynch e altri è chiara ed evidente, BNCF ha luci e personalità a sufficienza per non finirne schiacciata, grazie soprattutto all'uso di uno humor nerissimo e di una (auto)ironia che stemperano i momenti più chiaramente orrorifici e perturbanti, e che contribuiscono alla perfezione all'atmosfera bizzarra che si respira in tutta la serie che trova alcuni picchi in momenti di quelli che i più cool del web definirebbero WTF (per quelli meno cool: What the Fuck).





Poi, per carità, non è che sia un'indimenticabile capolavoro, BNCF. Ma è una serie godibile, nel complesso divertente, a tratti piuttosto intrigante, che oltre alla scrittura di poggia sulla qualità della recitazione. A dare corpo e anima a Lisa Nova c'è Rosa Salazar, una che aveva dimostrato di essere brava anche in versione CGI nel sottovalutato Alita di Robert Rodriguez, e che è la forza trainante di tutta la serie, ma da non sottovalutare è anche la performance di un navigato caratterista come Eric Lange, qui nei panni di Lou Burke.

E poi c'è Catherine Keener, che è sempre Catherine Keener, anche quando è nei panni di una strega circordata da zombie che persegue il suo cammino, incurante di categorie per lei obsolete come bene e male, con una mollezza eccentrica ed esotica che non si dimentica.

Colonna sonora decisamente all'altezza, che va da "Another Day in Paradise" di Phil Collins a "Fuzzy" dei Grant Lee Buffalo, passando per R.E.M., Low, Primus e molti altri ancora.