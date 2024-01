Golden Globes 2024, la minaccia di Jennifer Lawrence è virale: "Se non vinco, me ne vado"

News Cinema

Jennifer Lawrence minaccia di abbandonare la cerimonia dei Golden Globes se non sarà lei a vincere il premio come migliore attrice protagonista. Il video della sua reazione alla vittoria di Emma Stone ha fatto il giro del web.

Nella notte tra il 7 e 8 gennaio, alle 02.00 del mattino (ora italiana) ha avuto inizio, a Los Angeles, la cerimonia dei Golden Globes 2024. A condurre la serata, lo stand-up comedian Jo Koy. I prestigiosi premi sono stati assegnati tra un fuori programma ed una gag, come in ogni cerimonia che si rispetti. Jennifer Lawrence, in tal senso, ha offerto un prezioso contributo.

L'attrice Premio Oscar compariva fra le candidate a Migliore Attrice Protagonista in Musical o Commedia per il suo ruolo di Fidanzata in Affitto (No Hard Feelings). In lizza accanto a lei, Fantasia Barrino (The Color Purple), Natalie Portman (May December), Emma Stone (Povere Creature!) Alma Poysti (Fallen Leaves) e Margot Robbie (Barbie).

Prima che venisse annunciato il nome della vincitrice, Lawrence ha guardato in macchina e mimato con il labiale la frase: "If I don’t win, I’m leaving!". Ovvero, "se non vinco, me ne vado!". Come avrà reagito, allora, quando il Golden Globe è andato alla collega Emma Stone per la sua interpretazione nel film di Yorgos Lanthimos?

“If I don’t win, I’m leaving” - Jennifer Lawrence mouths to the camera during her category at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/XP0T1wOMit — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024

Jennifer Lawrence è nota per il suo carattere frizzante e spontaneo, da vera anti-diva. Naturalmente, la sua era una gag e non intendeva affatto insinuare di sentirsi la migliore fra le candidate. Inoltre, la protagonista di Hunger Games ed Emma Stone sono amiche. Pertanto la Lawrence, quando la star di La La Land (2016) è stata annunciata vincitrice, si è alzata esultando.

Jennifer Lawrence’s reaction to Emma Stone winning at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/QWOA2XvaUh — Film Updates (@FilmUpdates) January 8, 2024

Per Emma Stone si tratta del secondo riconoscimento dopo quello ottenuto per il già citato musical diretto da Damien Chazelle. In passato, l'attrice è stata nominata ai Golden Globes per Easy Girl (2010), Birdman (2014), La Battaglia dei Sessi (2017), La Favorita (2018) e Crudelia (2021). Anche Jennifer Lawrence ha alle spalle una lunga lista di candidature ai Golden Globes e ben tre vittorie per Il lato positivo (2012), American Hustle (2013) e Joy (2015).

Fidanzata in Affitto, di cosa parla l'irriverente commedia con Jennifer Lawrence

Maddie (Lawrence) è una squattrinata autista di Uber con problemi a legarsi affettivamente agli uomini che frequenta. Bisognosa di una nuova auto, risponde all'annuncio pubblicato su Craigslist da una coppia di genitori. I coniugi sono preoccupati per il figlio 19enne (Andrew Barth Feldman) e cercano una ragazza che non lo mandi 'illibato' al college. Maddie otterrà il 'lavoro' ma il suo rapporto con Percy, il peculiare adolescente, prenderà una piega completamente inaspettata, costringendola a guardarsi dentro e fare i conti con i propri traumi.

La protagonista ha raccontato a Entertainment Weekly che il soggetto del film diretto da Gene Stupnitsky è ispirato ad un vero annuncio che il regista ha letto su Craigslist.

Gene mi ha letto l'annuncio di Craigslist e sono morta dal ridere. Pensavo fosse divertente, ma non c'era una sceneggiatura o altro. Pensavo solo che fosse un'idea divertente. E poi, un paio d'anni dopo, mi ha consegnato la sceneggiatura più esilarante che abbia mai letto in vita mia.

