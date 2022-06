Gold: Zac Efron come non lo abbiamo mai visto in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva al cinema il 30 giugno Gold, un film australiano diretto da Anthony Hayes che ha come protagonista Zac Efron. E a giudicare dalla clip che vi offriamo in anteprima, è vero tutto il bene che la critica ha scritto di lui per questo ruolo.

Non ha nemmeno un nome il personaggio di Zac Efron nel survival thriller australiano scritto, diretto e co-interpretato da Anthony Hayes, Gold. Si chiama semplicemente Uomo 1. Ma la sua performance è tutt'altro che anonima, come hanno sottolineato i critici che hanno già visto il film. Gold uscirà nei nostri cinema il 30 giugno con Adler Entertainment e la notizia ancora migliore è che siamo in grado di offrirvene un assaggio con questa clip inedita in anteprima dove possiamo farci un'idea della performance di un attore che cerca di distaccarsi sempre più dalla sua immagine giovanile.



Gold: Una Clip ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Gold, un thriller di sopravvivenza con uno Zac Efron davvero diverso

Dopo aver interpretato il feroce serial killer Ted Bundy e il padre della piccola incendiaria nel più recente Firestarter, Zac Efron ha trovato in Gold un altro ruolo che lo allontana decisamente dalla sua immagine di (per altro bravissimo) idolo giovanile in musical come Hairspray e High School Musical. Nel film, che ha per co-protagonisti Susie Porter e il regista Anthony Hayes, Efron è sempre in scena. Un ruolo impegnativo, reso ancora più tale dalla difficoltà delle riprese nel deserto australiano. Questa la trama di Gold, che sulla carte sembra un po' una rivisitazione dei temi dell'avidità, declinati da un capolavoro come Il tesoro della Sierra Madre di John Huston.

Gold: la trama e il trailer italiano ufficiale del film con Zac Efron