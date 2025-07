GOAT: Sogna in grande, il primo trailer ufficiale del film d'animazione

News Cinema

Arriverà al cinema nel febbraio 2026 la nuova commedia d'animazione GOAT: Sogna in grande, con protagonista una capretta. Vi mostriamo il primo trailer.

I film d'animazione con animali antropomorfi sono un classico del cinema d'animazione, un po' l'equivalente contemporaneo delle favole di Esopo. Se la Disney ha Zootropolis e la Universal Troppo Cattivi, la Sony Animation risponde con un nuovo film originale, GOAT: Sogna in grande, che arriverà al cinema il 12 febbraio 2026, viene dagli autori del bellissimo Spider.Man: Across the Spiderverse e ha per protagonista una simpatica capretta. Ed è appena uscito il primo trailer italiano, che vi mostriamo qua sotto.



GOAT: Sogna in grande: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione - HD

GOAT: Sogna in grande: la trama

Diretto da Tyree Dillihay e Adam Rosette, GOAT racconta come Will, una giovane capretta con un cuore grande e sogni ancora più grandi, si ritrovi, contro ogni previsione, a essere convocato nella lega professionistica di "pallaruggente". Si tratta di uno sport estremo dove dominano solo gli animali più forti, rapidi e spietati. Nessuno crede che Will possa resistere più di un minuto, compresi i suoi compagni di squadra. Circondato da predatori, sottostimato da tutti, Will ha una sola missione: dimostrare che il coraggio non si misura in stazza, ma in grinta.