Gli oceani sono i veri continenti: il trailer del film d'apertura in concorso delle Giornate degli Autori

A inaugurare il concorso delle Giornate degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia, sarà il primo lungometraggio di Tommaso Santambrogio, Gli oceani sono i veri continenti.

Sarà Gli oceani sono i veri continenti, primo lungometraggio di Tommaso Santambrogio, il film d’apertura in Concorso alle Giornate degli Autori del prossimo festival di Venezia. Si tratta di una produzione Rosamont con Rai Cinema, in coproduzione con Cacha Films, prodotto da Marica Stocchi e Gianluca Arcopinto, che arriverà al cinema con Fandango il prossimo 31 agosto. Ecco il trailer ufficiale.

Gli oceani sono i veri continenti: di cosa parla

Sullo sfondo di una Cuba decadente e in un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica, i giovani Alex e Edith, l’anziana Milagros e i bambini Frank e Alain, vivono la loro vita, fatta di piccoli gesti quotidiani, racconti del passato e sogni di futuro. Nel contesto di San Antonio De Los Baños, dove sembra che il tempo si sia fermato, si sviluppano le tre rispettive narrazioni e i loro mondi. In un affresco di contemporaneità che prende vita tramite la memoria dei personaggi aleggia però lo spettro della separazione, vera grande piaga della società contemporanea cubana. "La prima volta che sono stato a Cuba" – spiega il regista - "avevo otto anni. Mi ricordo che, mentre mi avvicinavo ai controlli dell’aeroporto, assistetti a un abbraccio disperato e inseparabile-con profondi singhiozzi e lacrime- tra un padre e una figlia, la quale evidentemente aveva trovato il modo di lasciare l’isola e non ci avrebbe fatto più ritorno. Era un addio, una separazione, struggente e ingiusta quanto terribilmente quotidiana e comune nella società cubana, che oggi sta attraversando la più grave crisi migratoria della sua storia (quasi l’8% della popolazione ha lasciato il paese solo nell’ultimo anno e mezzo e il flusso è in costante crescita). Gli oceani sono i veri continenti deve la sua origine a questa immagine". Tommaso Santambrogio ha collaborato con diversi autori di fama internazionale, come Werner Herzog e Lav Diaz. I suoi primi cortometraggi (Escena Final e Los Océanos Son Los Verdaderos Continentes) sono entrambi stati presentati nel 2019 al Festival di Venezia, per poi venire selezionati in molte rassegne di tutto il mondo. L’ultimo spegne la luce (2021), il suo ultimo cortometraggio, è stato presentato in competizione ufficiale alla 36ma Settimana Internazionale della Critica del festival di Venezia, per poi entrare in cinquina ai David di Donatello del 2022. Taxibol (2023), il suo nuovo mediometraggio, è stato recentemente presentato in anteprima a Visions du Réel. Gli oceani sono i veri continenti è il suo primo lungometraggio.