Gli Avengers… quanto sono alti esattamente? E rispetto agli attori?

I sei Avengers originali non hanno la stessa altezza. C’è chi resta bassino e chi invece è uno spilungone. Nessun personaggio, comunque, misura esattamente come l’attore che lo interpreta, soprattutto Hulk.

Quando i sei Avengers originali sono approdati sul grande schermo, i fan hanno subito cominciato a parlare della differenza di altezza che li caratterizzava, e che fa parte della mitologia di questi personaggi Marvel esattamente come i superpoteri che li distinguono. Proprio una simile diversità ha imposto determinate scelte di regia, come è accaduto, ad esempio, nei film del Signore degli Anelli, dove Gandalf era decisamente più alto e imponente dei vari hobbit.

Gli Avengers: una questione di altezza

Tornando agli Avengers, screenrant ci ricorda quanto sono alti Vedova Nera, Thor, Hulk, Iron Man, Captain America e Occhio di Falco, facendo un parallelo fra la loro statura e quella degli attori che li interpretano.

Vedova Nera (Scarlett Johansson)

L'Avenger più bassino è Natasha Romanoff alias Vedova Nera. Se Scarlett Johansson misura 1 metro e 61 centimetri, il suo personaggio ha guadagnato circa 5 centimetri. Non è molto, ma Vedova Nera sa combattere e difendersi, anche se non è un supersoldato.

Occhio di Falco (Jeremy Renner)

Occhio di Falco è alto soltanto 7 centimetri e mezzo più di Vedova Nera, il che non lo rende certo uno spilungone. Interpretato da Jeremy Renner, il personaggio ha acquistato via via sempre più rilevanza e a compensare la sua bassezza sono la levatura morale, il coraggio e la forza fisica. Occhio di falco ha persino avuto una (mini)serie tv tutta per sé: Hawkeye.

Captain America (Chris Evans)

Prima di subire gli effetti del Super-siero, Steve Rogers raggiungeva a malapena il metro e 65, mentre sappiamo che Chris Evans può andare orgoglioso del suo metro e 83 circa. Captain America li ha battuti entrambi, attestandosi sul metro e 90. Il siero lo ha davvero trasformato in un supereroe imbattibile e velocissimo, e la sua statura, superata da ben tre Avengers, riflette la sua posizione di leader e bussola morale del gruppo.

Iron Man (Robert Downey Jr.)

Tony Stark alias Iron Man è stato ribattezzato da Robert Downey Jr. "il Padrino dell'MCU". Se l’attore nella realtà è alto poco più di un metro e 76, il suo personaggio arriva, armatura compresa, a 1 metro e 98. E senza armatura? E Captain America che dice?

Thor (Chris Hemsworth)

E veniamo a Thor, che potremmo definire una montagna superumana. Con i suoi due metri d'altezza e il suo martello, pronto a ridurre in polpette, anzi in polvere, i nemici, il supereroe di Chris Hemsworth è uno dei personaggi del Marvel Cinematic Universe del quale conviene non diventare nemici. L'attore che lo interpreta è più basso, ma di soli 7 centimetri.

Hulk (Mark Ruffalo)

Il più alto (e più grosso) dei sei Avengers originali è Hulk, che quando si arrabbia e diventa verde, in pratica quando è Hulk, raggiunge la signora cifra di due metri e mezzo. Nel momento in cui è Bruce Banner, il personaggio è alto 1 metro e 80 centimetri. Mark Ruffalo sta in mezzo, con il suo metro e 76 centimetri.