Giuseppe Tornatore compie 66 anni: il nostro omaggio con alcuni dei suoi migliori film in streaming

Il cineasta premio Oscar è reduce dal grande successo del documentario Ennio, dedicato all'arte musicale di Morricone. Questi i film in streaming da noi preferiti nell'arco di una carriera quasi quarantennale.

Compie oggi 66 anni Giuseppe Tornatore, senz’ombra di dubbio uno dei cineasti più importanti della cinematografia italiana contemporanea. Dopo l'esordio dietro la macchina da presa grazie a Il camorrista a metà anni ‘80 il regista siciliano è riuscito a imporsi a livello internazionale già con il suo secondo film. Da quel momento Tornatore ha alternato produzioni capaci di mescolare il grande spettacolo della messa in scena con altri lavori più intimisti e personali. In carriera ha diretto attori del calibro di premi Oscar come Jeremy Irons e Geoffrey Rush. Ecco i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio. Buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da Giuseppe Tornatore

Nuovo Cinema Paradiso

Una pura formalità

La leggenda del pianista sull’Oceano

Malèna

Baarìa

Nuovo Cinema Paradiso (1988)

Il film che ha vinto il Gran premio della Giuria a Cannes e l’Oscar come miglior film straniero, regalando una boccata d’aria fresca alla nostra cinematografia. Nuovo Cinema Paradiso mostra il lato romantico e commovente dell’amore per la Settima Arte, raccontando una storia di amicizia, amore e passione. Messa in scena ineccepibile per un’opera che arriva dritta al cuore. Commovente e sentito. Nel cast un indimenticabile Philippe Noiret. Disponibile su Rai Play.

Una pura formalità (1994)

Emozionante noir da camera, interamente ambientato dentro un piccolo commissariato di provincia. Una pura formalità si dipana attraverso il notevole duello psicologico tra i due protagonisti Gérard Depardieu e Roman Polanski. Con un ottimo Sergio Rubini a supporto. Un lungometraggio a tratti soffocante, che nasconde sottotesti inquietanti e momenti di grande tensione narrativa. Un noir dell’anima che dimostra quanto Tornatore sia capace di essere universale e insieme personale. Disponibile su Infinity +.

La leggenda del pianista sull’Oceano (1998)

Il kolossal di Giuseppe Tornatore possiede una messa in scena di eleganza notevole, accompagnato dalle musiche straordinarie dell’amico e fedele collaboratore Ennio Morricone. La leggenda del pianista sull’Oceano è una favola contemporanea con un cuore pulsante e un’estetica degna delle grandi produzioni hollywoodiane. Tim Roth è un protagonista ineccepibile, Pruitt Taylor-Vince una spalla perfetta. Gran bel film, molto al di sopra degli standard produttivi a cui eravamo abituati. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Malèna (2000)

A conti fatti questo è probabilmente il nostro film preferito tra quelli diretti da Giuseppe Tornatore. Prima di tutto perché possiede un calore umano importante, un affetto viscerale nei confronti della splendida protagonista, ottimamente interpretata da Monica Bellucci. In secondo luogo si poggia su una messa in scena importante ma mai sottolineata: non a caso Malèna ottiene le nomination all’Oscar per la miglior fotografia e al solito Morricone. Momenti di cinema intenso e appassionato per un film che racconta la Sicilia - ma anche l’Italia - del passato con un'intensità fuori dal comune. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video, Disney +.

Baarìa (2009)

Altra epopea in costume per celebrare la storia e la vitalità del suo paese d’origine. Baarìa è uno spettacolo visivamente ineccepibile, che conferma lo sguardo di Tornatore capace di farsi sottile ma anche di respiro ampio. Scene che avvolgono con il loro calore, sentimenti forti e una passione per le proprie radici che viene comunicata allo spettatore in maniera sentita e potente. Presentato al Festival di Venezia, un lungometraggio ondivago nella narrazione ma prezioso nell’immagine. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.