Giurato Numero 2, la reunion di Toni Collette e Nicholas Hoult vent'anni dopo About a Boy

Si confrontano in Giurato Numero 2 di Clint Eastwood, ma Nicholas Hoult e Toni Collette avevano già recitato insieme, oltre vent'anni fa, quando Nicholas era solo un bambino... ricordate About a Boy?

Avete visto Giurato Numero 2 di Clint Eastwood? Ve lo consigliamo a prescindere dal fatto che potrebbe essere l'ultima opera dell'ultranovantenne Clint, perché è un film civile che può attivare interessanti conversazioni all'uscita dal cinema. Nel frattempo, vi spingiamo a riflettere su una curiosità: il film è di fatto una reunion tra Toni Collette, che vi interpreta una procuratrice distrettuale, e Nicholas Hoult, il protagonista della storia. Vent'anni fa erano stati madre disfunzionale e figlio in About a Boy. Loro stessi hanno descritto a Entertainment Weekly l'emozione nel reincontrarsi.



Toni Collette e Nicholas Hoult, a 20 anni da About a Boy, di nuovo insieme in Giurato Numero 2

A volte la professione attoriale può riservare curiose sorprese, come quella capitata a Nicholas Hoult e Toni Collette. Erano stati infatti con Hugh Grant i principali interpreti della commedia About a Boy nel 2002, dove lei interpretava una mamma depressa con tendenze suicide, mettendo il figlio undicenne (appunto Hoult) nelle condizioni di cercarsi da solo una figura paterna, seppur improbabile. Vent'anni dopo, hanno involontariamente risposto allo stesso tempo alla chiamata di Clint Eastwood, che li ha voluti sul set di Giurato Numero 2: Nicholas da protagonista, nei panni di un giurato che realizza di avere una responsabilità in un processo che sta per mandare in galera un innocente. Toni è invece la procuratrice distrettuale che ricaverebbe molto sul piano politico, condannando l'imputato. Ma che effetto ha fatto ai due ritrovarsi insieme? Toni dice:

È pazzesco aver lavorato con qualcun altro quando è ragazzino, e poi ritrovarselo all'improvviso davanti come uomo. È surreale, perché sento che ho interpretato un sacco di madri, alla fine sviluppi verso di loro un atteggiamento materno! [...] Poi vederlo evolversi in un essere umano, che affrontava quelle scene... potevo leggergli nella mente, potevo sentire le sue emozioni. Mi sono sentita così fiera di lui. "Guarda che talento è diventato!" Ci sono rimasta. E poi ora siamo usciti, siamo diventati amici per bene, è un vero dono. È bellissimo ritornare insieme.

Anche Nicholas mantiene un ricordo molto affettuoso del tempo passato vent'anni fa con l'attrice australiana, sul set di About a Boy. Le belle impressioni dell'epoca sono state riconfermate.

Io ho dei ricordi bellissimi di About a Boy, di come Toni fu gentile e premurosa con me. Nel tempo che è trascorso, l'ho vista in tante cose bellissime, è una delle più incredibili attrici in circolazione. Porta gioia, luce, risate, felicità ovunque vada. Tornare a dividere scene con lei, passare del tempo con lei è una sensazione meravigliosa.