Giornate di Cinema di Sorrento 2021: un listino di soli eventi cinematografici quello presentato da Warner Bros

Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, abbiamo parlato con Thomas J. Ciampa, Senior Vice President di Warner Bros, di alcuni dei titoli in arrivo sugli schermi cinematografici e dell'importanza dei film evento che richiamano il grande pubblico nelle sale.

L'italiano 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi in uscita a ridosso di Natale, l'atteso Matrix Resurrections e il fenomeno Me contro Te con il terzo film Persi nel tempo entrambi programmati per capodanno, ma prima Spider-Man: No Way Home il 15 dicembre che è pronto per aprire le prevendite anche in Italia dopo il crash dei siti americani per le troppe richieste.

È un listino di soli eventi quello della Warner Bros, film attesi che richiameranno un grande pubblico, nonostante la situazione legata alla pandemia non sia ancora risolta e per la quale ci vorrà ancora un po' di tempo. Abbiamo conversato di questo e di The Batman con Thomas J. Ciampa, Senior Vice President Theatrical Distribution di Warner Bros. Entertainment Italia, nell'intervista alle Giornate di Cinema attualmente in corso a Sorrento.