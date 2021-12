Giornate di Cinema di Sorrento 2021: il costante impegno di Adler Entertainment per dare al pubblico storie di valore

News Cinema

Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021, abbiamo condiviso riflessioni sull'attuale situazione delle sale e qualche anticipazione sui futuri film di Adler Entertainment con il suo Direttore Marketing Mattia Della Puppa.

La pandemia ha messo in ginocchio l'industria del cinema legata all'esperienza della sala cinematografica. Nonostante tutte le disposizioni sanitarie in corso, gli spettatori stanno dimostrando di voler tornare al cinema, anche se per tornare ai numeri di prima ci vorrà ancora tempo.

Nel frattempo ci si domanda: sono cambiate in modo permanente le abitudini degli spettatori? Condividiamo nel video qui sotto le riflessioni sull'argomento con Mattia Della Puppa, Direttore Marketing di Adler Entertainment, che non allenta l'impegno nel portare sugli schermi dei cinema italiani grandi storie di valore come Open Arms e Maigret imperdibili documentari come I girasoli di Van Gogh e Steve McCurry: La ricerca del colore.