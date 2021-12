Giornate di Cinema di Sorrento 2021: 01 Distribution tra saggezza e responsabilità nel preservare l'esperienza della sala

News Cinema

01 Distribution ha scelto di far aspettare i film di Martone, Moretti e Mainetti usciti in sala dopo tanti rinvii, proprio per privilegiarne la visione al cinema. Ora tocca al tanto atteso Diabolik. Ne abbiamo parlato con Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

È "la sfida delle sfide", come la chiamano Luigi Lonigro, Direttore 01 Distribution, e Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, parlando dell'uscita al cinema dell'attesissimo Diabolik che si scontrerà in un weekend di fuoco con Spider-Man: No Way Home e House of Gucci. Per il film dei Manetti Bros.

Lonigro e Del Brocco non hanno ceduto alle economicamente generose lusinghe delle piattaforme streaming, né ai tanti festival in giro per il mondo che richiedevano l'inserimento del titolo nel proprio programma.

La versione cinematografica del celebre antieroe dei fumetti debutterà soltanto sugli schermi delle sale perché, insieme ai tanti film del listino delle prossime settimane e dei prossimi mesi (da La befana vien di notte 2 in chiusura del 2021, al film Spencer sulla Principessa Diana a gennaio fino al catastrofico Moonfall di Roland Emmerich, solo per citarne alcuni), c'è anche una responsabilità alla quale rispondere.



Ne abbiamo parlato alle Giornate di Cinema di Sorrento con Lonigro e Del Brocco, come potete vedere nell'intervista qui sotto.