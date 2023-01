Gina Lollobrigida - Da Sophia Loren alla stampa estera, le reazioni alla scomparsa della Diva del cinema italiano

News Cinema

In queste ore il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Gina Lollobrigida.

In queste ore il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Gina Lollobrigida, fra le più apprezzate attrici del cinema italiano, amata anche all'estero. La diva si è spenta a 95 anni, per cause ancora non rivelate - non è chiaro se ci sia una correlazione con l'incidente domestico avvenuto lo scorso settembre, in seguito al quale era stata ricoverata in ospedale per la frattura di un femore. I familiari chiedono al momento il massimo rispetto e mantengono il riserbo, mentre attori, attrici e personalità del mondo dello spettacolo e della politica hanno già cominciato a tappezzare i social di ricordi e manifestazioni d'affetto.

Gina Lollobrigida - L'abbraccio del mondo dello spettacolo e della politica italiani

Fra le prima a commentare la notizia è stata Sophia Loren: "Sono profondamente scossa ed addolorata". Al commento di Loren è seguito poi quello di un'altra attrice simbolo del cinema italiano, Ornella Muti:

Con la scomparsa di Gina Lollobrigida se ne va un'altra grande stella del cinema italiano. Vedere che stanno morendo tutte la grandi star del cinema italiano mi fa un certo effetto, ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato.

Giulio Base - noto attore e regista - si è poi unito al cordoglio, postando una foto che lo ritrae con la Lollo al Festival di Venezia e salutando - con questo ricordo personale - "l'ultima diva". Un omaggio all'attrice è poi stato tributato da Amadeus, che ha chiesto "un applauso ad un monumento italiano, che purtroppo ci ha lasciato" - il conduttore ha appreso la notizia mentre erano in corso gli ascolti dei brani di Sanremo per la stampa. Spazio poi ai ricordi dal mondo della politica, dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - "Addio ad una diva del grande schermo (...) Il suo fascino resterà eterno", al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha condiviso un lungo post su Facebook - Gina Lollobrigida era la sorella del nonno del Ministro, cognato della premier Giorgia Meloni. Dalla famiglia arriva invece il commento di Francesca Lollobrigida, pattrice di velocirà su ghiacchio e pronipote dell'attrice.

Fra gli ultimi post condivisi sui social - almeno per il momento - figura poi quello di Vladimir Luxuria:

Cara Gina, bersagliera nel cinema e guerriera nella vita, mi avevi appassionata con la tua mente lucida a raccontare Hollywood, a fare ritratti, foto e sculture. Mi avevi illusa che seppur scalfita da tante polemiche, saresti rimasta roccia immortale.

Immacanbile, infine, il commento di Pippo Baudo:

La cosa che mi porterò dentro di Gina Lollobrigida è il suo ottimismo, grazie al quale non è invecchiata mai. Era una donna molto poliforme, una grande pittrice e scultrice, casa sua era piena di statue, di quadri bellissimi realizzati da lei. Era una donna molto poliedrica.

Gina Lollobrigida - Il ricordo della stampa internazionale

"Morta la regina del cinema italiano", "Il mondo del cinema perde una delle sue ultime grandi dive!" sono solo alcuni dei titoli con i quali è stata accolta la notizia della morte di Gina Lollobrigida dalla stampa estera. In Francia la diva è stata ricordata da Le Monde - "la diva dalla voluttuosa bellezza" e da Le Figaro. La BBC ha invece pianto "la morte di una delle maggiori star del cinema europeo degli anni '50 e '60, la donna più bella del mondo". Dello stesso tenore sono poi i commenti apparsi su numerose testate tedesche, sul Guardian, sul Daily Mail e persino su Variety, riferimento indiscusso del cinema americano. Manifestazioni di affetto e stima che testimoniano quindi l'impatto e l'influenza che Gina Lollobrigida ha avuto nel mondo dello spettacolo.