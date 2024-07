Giffoni 2024, gli ospiti e il programma del 21 luglio

News Cinema

L'evento speciale dedicato a Sul più bello - La serie, il 'Cardiotrap' di Mare Fuori Domenico Cuomo incontra i giurati, Margherita Vicario, Leonardo Bonucci e tanti altri ospiti: ecco cosa ci aspetta nella terza giornata di Giffoni Film Festival.

Nella terza giornata di Giffoni Film Festival gli oltre 5000 giovani giurati potranno incontrare altri professionisti del cinema, attori, personalità del mondo dello sport e godersi emozionanti film in concorso e anteprime speciali. Il 21 luglio l'evento di punta è l'appuntamento con Sul più bello - La serie, il seguito della trilogia con Ludovica Francesconi che ha appassionato migliaia di teenager.

Giffoni 2024: Gli eventi, le anteprime e gli ospiti del 21 luglio

Sul più bello - La serie, che arriva dopo i tre film Sul più bello e dai sequel Ancora più bello e Sempre più bello prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video, debutterà su Prime Video il 29 luglio. A Giffoni saranno presenti i protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Denise Capezza, Diego Giangrasso, Giulio Cristini e la sceneggiatrice e regista Francesca Marino. In sala Truffaut, alle 17, incontreranno i fan e presenteranno la serie in anteprima.

Sfilerà sul blue carpet del Giffoni e incontrerà la giuria in Sala Sordi anche l'attore Domenico Cuomo, noto soprattutto per il ruolo di Gianni 'Cardiotrap' in Mare Fuori, ma che si è fatto notare anche nel film Mimì - Il principe delle tenebre diretto da Brando De Sica. Per i giovani giurati, inoltre, saranno occasione di confronto e riflessione gli incontri con Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vittorio Arrigoni, attivista assassinato a Gaza, e con Seydou Sarr e Moustapha Fall, gli attori del pluripremiato film di Matteo Garrone Io Capitano. Tra le star che visiteranno la vivace Cittadella del cinema di Giffoni oggi, inoltre, ci saranno anche Massimiliano Rossi e Margherita Vicario, quest'ultima reduce dal successo della sua opera prima da regista Gloria!. Gli appassionati di sport, inoltre, potranno confrontarsi il campione Leonardo Bonucci. Annullato all'ultimo momento, sfortunatamente, l'incontro Meet the Fans con Simone Baldasseroni, alias Biondo, che ha recitato recentemente nel film Fabbricante di lacrime di Netflix. A quanto pare l'attore e cantante è impossibilitato a partecipare per motivi di salute.

I film in concorso da vedere nella terza giornata di festival

Tanti i film in concorso per tutte le età. Si parte per i ragazzi della sezione +13 con Dìdi, diretto da Sean Wang. La trama, ambientata nell’ultimo mese d’estate del 2008 narra di un sensibile ragazzo taiwanese americano di 13 anni che, prima dell’inizio del liceo, vuole imparare a fare ciò che la sua famiglia non può insegnargli. I ragazzi di Generator +16 vedranno il film Tuesday di Daina Oniunas-Pusić che parla un’adolescente malata terminale che stringe amicizia con la Morte che ha le sembianze di un pappagallo Ara.

Tra i film più attesi nella giornata del 21 luglio c'è anche La bicicletta di Bartali, diretto da Enrico Paolantonio (un frame nella foto qui in alto). Il lungometraggio racconta l’eredità morale del leggendario campione ciclista italiano Gino Bartali. Seguendo le orme di Bartali, che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a salvare la vita di molti ebrei, il film racconta la storia di due adolescenti moderni che sfidano i pregiudizi nella Gerusalemme di oggi. C'è anche Niko - Beyond the Northern Lights di Kari Juusonen e Jørgen Lerdam, film d'animazione parla di Niko, una renna che ambisce ad un posto tra le Forze Volanti di Babbo Natale al fianco di suo padre. I giurati più grandi, quelli della categoria +18, potranno vedere il film Panopticon di George Sikharulidze; il lungometraggio parla di Sandro, un diciannovenne georgiano che è costretto a sostenere e seguire la vocazione spirituale di suo padre David. Più tardi nella sala dalle poltrone verdi la categoria Gex Doc vedrà alle 16 il documentario Boyz (Germania 2023) di Sylvain Cruiziat che ruota attorno alla vita studentesca mattutina e notturna vissuta a Monaco di tre amici della Gen Z.