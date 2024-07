Giffoni 2024 celebra il fenomeno Mare Fuori: Gli ospiti e il programma del 22 luglio

News Cinema

Giovanna Mezzogiorno, Claudia Pandolfi, l'anteprima di 'Ozi - La voce della foresta', prodotto da Leonardo DiCaprio, e una serata tutta dedicata a Mare Fuori: ecco cosa ci aspetta nella quarta giornata di Giffoni Film Festival.

A Giffoni il 22 luglio è la giornata dedicata a Mare Fuori, un vero e proprio fenomeno televisivo che del festival dei ragazzi è protagonista ormai da diversi anni. Quest'anno ci sarà un evento speciale che vuole far riflettere sul successo di una serie dai numeri record e, allo stesso tempo, proiettare i fan verso una quinta stagione che - come anticipato dal produttore di Picomedia Roberto Sessa - sarà un 'soft reboot', visto che parte del cast sarà rinnovato. Non mancheranno, però, com ospiti del Giffoni Film Festival neppure personaggi importanti che hanno segnato il panorama cinematografico e televisivo italiano che, come di consueto, incontreranno i ragazzi e condivideranno preziose esperienze.

Giffoni 2024: Gli ospiti, gli eventi e le anteprime del 22 luglio

Arriva al festival l'attrice Giovanna Mezzogiorno che nel suo ultimo libro "Ti racconto il mio cinema" si rivolge ai ragazzi per condividere le sue esperienze dentro e fuori dal set. Ospite della giornata anche Marisa Laurito, celebre attrice italiana, nota per le sue brillanti interpretazioni nel campo della commedia e dell'intrattenimento; l’attore Stefano Fresi che per Giffoni Sport porterà un monologo su Ayrton Senna; Massimo Ghini per raccontare ai ragazzi la figura di Ennio Doris, da lui interpretato nel film "Ennio Doris - C'è anche domani". In attesa della quinta stagione di Mare Fuori, i ragazzi del festival avranno l’opportunità di incontrare Massimo Recano (Comandante), Giovanna Sannino (Carmela), Antonio D’Aquino (Milos) e Rebecca Mogavero (Marta – new entry nel cast)

Il 22 luglio ci saranno due importanti anteprime: il film fuori concorso Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, diretto da Margherita Ferri e sceneggiato da Roberto Proia, ispirato alla tragica storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo. Il progetto vede protagonisti Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Samuele Carrino e Sara Ciocca e cerca di restituire un potente messaggio contro la violenza e l'intolleranza. Teresa Manes, madre di Andrea, sarà presente per condividere la sua testimonianza e per lanciare un messaggio ai ragazzi. Al festival, prima visione anche per Ozi - La voce della foresta, film di animazione di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio e distribuito al cinema da Notorious Pictures dal 19 settembre. La pellicola, prodotta dalla star hollywoodiana nota per il suo impegno ecologista, è ambientata nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene distrutto dall'uomo.

I film in concorso e le altre anteprime da vedere nella quarta giornata di festival

Tra i film che verranno proiettati c'è anche Le Figlie della Luna di Marino Guarnieri, che racconta la storia di Achmed e della sua nipotina Sherazade. Dopo un incidente che lascia Achmed in fin di vita, Sherazade intraprende un viaggio attraverso i sogni per scoprire le sue origini e portare speranza e amore al nonno. Il film esplora temi di memoria, famiglia e riscoperta delle radici culturali. pazio anche ai documentari con È Successo, diretto da Ezio Maisto, presentato da Mediafriends e prodotto da Grey Ladder Productions. Il documentario segue un gruppo di preadolescenti dell'Oratorio Murialdo di Milano, impegnati in un corso di recitazione.

Continua senza sosta il lavoro dei giurati con le proiezioni di film e cortometraggi in concorso nelle diverse categorie: per i GENERATOR +13, The Major Thones di Ingrid Pokropek, per i GENERATOR +16 Gamma Rays di Henry Bernadet, per gli ELEMENTS +10 Winners di Soleen Yusef, gli ELEMENTS +6 potranno giudicare 2:15PM di Seryeong Jeong mentre gli ELEMENTS +3 Itti Bitty Princess di Lauri Maijala. Nella categoria GENERATOR +18 ci sarà Amal di Jawad Rhalib mentre in quella GEX DOC ci sarà No Other Land di Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor.