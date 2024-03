Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la prima clip in italiano ufficiale del film, contro il Drago delle Fogne!

News Cinema

Ghostbusters Minaccia Glaciale, al cinema dall'11 aprile, si mostra con una prima scena in italiano, dove i novelli Acchiappafantasmi ricorrono al proprio armamentario per bloccare un'inquietante apparizione cittadina... Al cinema dall'11 aprile.

L'11 aprile sarà in sala Ghostbusters: Minaccia Glaciale, quel Ghostbusters 4 che arriva dopo la ripartenza di Ghostbusters Legacy: possiamo mostrarvi la prima scena in italiano ufficiale del lungometraggio diretto da Gil Kenan. Nella sequenza Phoebe Spengler, Grooberson, Callie e Trevor sono sulla Ecto-1 a caccia di una presenza inquietante che semina il panico in città: il Drago delle fogne di Hell's Kitchen...



Ghostbusters: Minaccia Glaciale: "Il drago delle fogne", prima clip ufficiale in italiano del Film - HD

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovi e vecchi Acchiappafantasmi sono sul pezzo