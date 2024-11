Ghostbusters, Dan Aykroyd esclude il ritorno suo o di Bill Murray: "C'è un nuovo cast, ci sono nuove idee"

News Cinema

Dopo aver garantito per i nuovi Acchiappafantasmi in Ghostbusters Legacy e Ghostbusters: Minaccia glaciale, Day Aykroyd al New York Post esclude ormai il suo ritorno nel franchise.

Dan Aykroyd non è possibilista, riguardo a un suo ritorno nella saga di Ghostbusters, e tende a escluderlo anche per l'amico Bill Murray. Dan è stato negli anni il membro del gruppo più attivo sia nel sostenere nuovi film della serie, sia nel reggerli insieme al nuovo cast, in Ghostbusters Legacy e appunto Ghostbusters Minaccia Glaciale. Però ora vorrebbe fare un passo indietro: sente che non c'è più tanto bisogno di lui, come ha spiegato al New York Post. Leggi anche Ghostbusters, Ernie Hudson ha ringraziato Bill Murray per il sostegno al suo personaggio: "Grazie a lui sono tornato"

Dan Aykroyd ancora in Ghostbusters? "Non lo vedo all'orizzonte"

Dan Aykroyd ha fatto capolino nel soft reboot Ghostbusters: Legacy, ma ha avuto un ruolo persino importante nell'ultimo Ghostbusters: Minaccia Glaciale, trascinandosi gli altri acchiappafantasmi storici, giocando sempre d'appoggio persino nei momenti più difficili del franchise. Ha difeso anche il Ghostbusters al femminile del 2016. Insomma, tra lui, Bill Murray, Ernie Hudson e il compianto Harold Ramis, Aykroyd è stato quello più presente nella saga, credendoci sempre. Per questo vale la pena leggere le sue parole oggi. Durante la promozione dello show "The UnBelievable With Dan Aykroyd" su History Channel, l'attore ha dichiarato, riguardo una nuova partecipazione sua o di Bill Murray a un eventuale (non annunciato) nuovo film di Ghostbusters.

Non lo vedo all'orizzonte per noi. Non vedo perché avrebbero bisogno di noi per andare avanti. Hanno un intero nuovo cast, hanno idee del tutto nuove. Penso che forse proseguiranno andando oltre gli originali... e sarebbe il caso.