Ghostbusters 5, titolo e premessa svelati dal regista Jason Reitman!

Dopo Ghostbusters Legacy, Jason Reitman rimane al timone dei nuovi film di Ghostbusters: il nuovo capitolo dal vero dedicato alla saga continuerà a seguire gli Spengler e s'intitolerà...

Dopo che la Sony Pictures ha annunciato un doppio prosieguo della saga di Ghostbusters, con un film animato e un altro dal vero, su quest'ultimo fa ulteriore luce via Twitter il regista Jason Reitman, già dietro al revival di Ghostbusters: Legacy. Viene infatti svelato il titolo del suo sequel, provvisorio ma tanto significativo da poter rimanere stabile. Ha un legame profondo con un elemento fondamentale della saga...

Ghostbusters 5, il nuovo film s'intitola Firehouse

Ebbene sì: stando al tweet del regista Jason Reitman (anche cosceneggiatore con Gil Kenan), il seguito di Ghostbusters: Legacy s'intitolerà Ghostbusters: Firehouse. Anche chi abbia poca dimestichezza con la lingua d'Albione capirà che si parla di una "caserma dei pompieri", un'evocazione che sicuramente non lascerà indifferenti i fan della saga, visto che la celebre reale Firehouse, Hook & Ladder Company 8, all'incrocio tra North Moore Street e Varick Street, funse da esterni per la base degli Acchiappafantasmi a New York, nel 1984.

Nella sequenza di tweet Reitman scrive: "Stiamo scrivendo un altro film. Stasera riveleremo il nome in codice del prossimo capitolo della storia della famiglia Spengler. /// L'ultima volta che abbiamo visto l'Ecto-1, veniva riportata a Manhattan, la patria dei Ghostbusters. Ed è lì che la nostra storia comincia. Il nome in codice è FIREHOUSE."

Il film non ha ancora una data d'uscita (né di riprese, peraltro), ma queste ultime 24 ore sono state senz'altro molto ricche per i fan degli Acchiappafantasmi, tenendo presente pure l'annuncio di una serie animata tutta per Netflix!