Ghostbusters: Netflix lavora a una serie animata

Il progetto coinvolge gli autori del recente Ghostbusters: Legacy Jason Reitman e Gil Kenan e la Sony Pictures Animation.

Il franchise di Ghostbusters continua su Netflix! Il servizio di video in streaming di Reed Hastings sta sviluppando una serie animata basata sui famosi acchiappafantasmi. Al progetto, nelle mani dello studio di animazione Sony Pictures Animation, stanno lavorando gli autori del recente film Ghostbusters: Legacy Jason Reitman e Gil Kenan. La notizia è stata anticipata da Variety ed è arrivata in occasione della terza giornata dell'evento virtuale Geeked Week di Netflix, dedicato all'animazione.

Ghostbusters: Il successo del franchise e i primi dettagli della serie animata

L'universo di Ghostbusters, diventato un vero e proprio fenomeno pop, ha avuto inizio con la celebre pellicola del 1984 diretta da Ivan Reitman e con protagonista - tra gli altri - Bill Murray, continuato con due film sequel fino a Ghostbusters: Legacy ambientato oltre trent'anni dopo Ghostbusters II e uscito qualche mese fa incassando quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo. La serie animata è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e quindi non sono stati svelati dettagli della trama. Sappiamo però che Reitman e Kenan saranno produttori esecutivi e che sarà una co-produzione con la Ghost Corps, Inc.

La notizia è arrivata proprio nel giorno delle celebrazioni per l'annuale Ghostbusters Day (8 giugno) e, secondo Variety, anticiperà nuovi futuri progetti del franchise che dovrebbero svelare Reitman e Kenan. Se la serie Netflix venisse effettivamente ordinata, si tratterebbe della terza serie animata nella storia della saga: ricordiamo infatti The Real Ghostbusters andata in onda negli Stati Uniti su ABC dal 1986 al 1991 e Extreme Ghostbusters, lunga 40 episodi.