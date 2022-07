Gérard Depardieu è Maigret: in arrivo al cinema un nuovo film tratto dai romanzi di Georges Simenon

News Cinema

Debutterà il 15 settembre nelle sale italiane un film diretto da Patrice Leconte che riporta sullo schermo il leggendario commissario francese. Ecco da quale romanzo è tratto questo nuovo film, e in quale altro film tratto da Simenon Depardieu apparirà prossimamente.

Apparso nella bellezza di settantacinque romanzi e ventotto racconti, il commissario Maigret è senza dubbio il personaggio più noto tra i tantissimi, memorabili personaggi creati da Georges Simenon, immenso nonché incredibilmente prolifico scrittore francese che in Italia sta essendo estensivamente ripubblicato da Adelphi e che era tanto ammirato, ricambiato, da Federico Fellini da spingere qualcuno, in tempi recenti, a realizzare un bel documentario che si intitola proprio Fellini e Simenon.

Prototipo di tutti i commissari moderni, di quelli riflessivi e buongustai, le cui indagini raccontano anche e soprattutto uno spaccato di umanità, oltre che a un meccanismo giallo, Maigret è stato fin dagli anni Trenta protagonista di numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. Da noi il più noto tra tutti i Maigret è quello incarnato da Gino Cervi in una popolarissima serie di sceneggiati RAI degli anni Sessanta, ma in tempi recenti il Maigret televisivo ha avuto anche il volto di Sergio Castellitto (in Italia) e perfino, sorprendentemente, di Rowan Atkinson (in Inghilterra).

Al cinema è dagli anni Sessanta che Maigret non viene raccontato, ma il 15 settembre tutto cambierà, perché debutterà nei cinema italiani con Adler Entertainment un film diretto da Patrice Leconte intitolato per l'appunto Maigret, nel quale nei panni del commissario c'è una leggenda del cinema francese come Gérard Depardieu.

Alla base del film di Leconte, il romanzo "Maigret e la giovane morta", pubblicato anche questo da Adelphi, la cui sinossi ufficiale è questa:

Maigret ha avuto una giornataccia. Trenta ore filate alle prese con tre ossi duri che non volevano parlare. E come se non bastasse, alle tre del mattino, gli piomba addosso un'altra grana: a due passi da Pigalle è stato rinvenuto il cadavere di una ragazza di circa vent'anni. Maigret capisce alla prima occhiata che i conti non tornano. L'abito da sera e consunto e la scarpa d'argento con tacco a spillo fanno pensare a una entraîneuse, ma i capelli scuri e morbidi e il viso imbronciato fanno pensare a una bambina.





In attesa del primo trailer del Maigret di Leconte, c'è da segnalare che Gérard Depardieu sarà a breve nei cinema francesi (e, prossimamente, anche in quelli italiani) anche con un altro film tratto da uno dei tantissimi romanzi di Simenon. In questo caso Maigret non c'entra, perché il film, diretto da Jean Becker, si intitola Les Volets verts, che poi è il titolo originale di "Le persiane verdi", scritto da Simenon nel 1950.

Qui di seguito il trailer di Les Volets Verts, che sarà dal 24 agosto nei cinema francesi, e la sinossi ufficiale del libro secondo Adelphi.





«Forse questo è il libro che i critici mi chiedono da tanto tempo e che ho sempre sperato di scrivere» azzarda Simenon, che ha terminato "Le persiane verdi" in una sorta di stato di grazia, all'indomani della nascita del secondo figlio. Ha tutte le ragioni di essere soddisfatto: è riuscito a scolpire una figura larger than life, Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a sessant'anni, all'apice del successo e della fama, che un giorno apprende di avere, al posto del ventricolo sinistro, «una specie di pera molle e avvizzita». «Maugin non è ispirato né a Raimu, né a Michel Simon, né a W.C. Fields, né a Charlie Chaplin» afferma risolutamente Simenon nell'Avvertenza. «E tuttavia, proprio a causa della loro grandezza, non è possibile creare un personaggio dello stesso calibro, che faccia lo stesso mestiere, senza prendere in prestito dall'uno o dall'altro certi tratti o certi tic». Ciò detto, taglia corto, «Maugin non è né il tale né il talaltro. È Maugin, punto e basta, ha pregi e difetti che appartengono solo a lui». Pregi e difetti alla misura del personaggio: dopo un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto, amato, desiderato, conquistato e posseduto tutto – donne, fama, denaro –, e coltiva la propria leggenda abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, scorbutico, cinico (ma segretamente generoso), regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti, fra cui la giovanissima e amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia dell'unica cosa che non ha mai conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a cui il suo desiderio attribuisce la forma di una casa con le persiane verdi.