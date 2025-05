Gerard Dépardieu condannato a 18 mesi con la condizionale dal tribunale di Parigi per molestie sesuali

News Cinema

Si conclude con una condanna in primo grado a 18 mesi con la condizionale il processo per molestie sessuali all'attore Gérard Depardieu.

La giustizia ha fatto il suo corso: nonostante la difesa di molti amici e colleghi, come Fanny Ardant, il gigante del cinema francese, Gérard Depardieu, è stato condannato ieri dal tribunale di Parigi a 18 mesi con la condizionale, in seguito alle accuse di due molestie sessuali per cui due donne che lavoravano sul set di Les Volets Verts lo avevano denunciato. L'attore non era presente in aula al momento della sentenza, forse ancora impegnato alle Azzorre in un film diretto dalla Ardant. L'esito del processo ha destato comunque grande scalpore e soddisfazione, anche perché è la prima volta che un personaggio francese così importante e influente, ritenuto un intoccabile, viene condannato. Oltre alla pena sospesa, Depardieu è stato iscritto nel registro degli autori di reati sessuali. L'avvocato dell'attore ha dichiarato che presenterà ricordo contro la decisione del tribunale che non potrà comunque essere appellata prima di due anni.

La condanna di Gérard Depardieu

Il tribunale ha motivato la sua decisione in base alla coerenza e alla costanza delle dichiarazioni delle querelanti, mentre Depardieu ha cambiato versione in modo significativo dal fermo all'udienza. Il presidente ha inoltre criticato l'eccessiva aggressività della difesa nei confronti delle due accusatrici dell'attore, tipico esempio di "vittimizzazione secondaria", quando chi ha subito la violenza viene in qualche modo colpevolizzata per averla provocata. Gérard Depardieu dovrà versare a titolo di danno morale 4000 euro di risarcimento ad Amélie e 2000 euro a Sarah, oltre a mille euro ciascuna, a titolo di compensazione per il danno da vittimizzazione secondaria. Durante il processo l'avvocato di Depardieu aveva tacciato le donne di essere "bugiarde e isteriche" e aveva puntato loro addosso il dito invitandole ad andare a frignare. Si tratta di una sentenza che può costituire un precedente e che è stata accolta con soddisfazione non solo dalle querelanti ma anche dalle associazioni femminili che si sono costituite parte civile nel processo e che l'hanno definita un passo in avanti. Bulimico ed esagerato in tutto, Gérard Depardieu è stato anche accusato di stupro dall'attrice Charlotte Arnould, per cui presumibilmente dovrà andare a processo, e da una ventina di altre donne, anche se in molti di questi casi le accuse sono cadute in prescrizione.

(foto di Vincent Roche,Wikimedia Commons, 2008)