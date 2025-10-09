George Miller, regista di Mad Max, positivo sull'IA: "Aprirà la narrazione audiovisiva a tutti"

News Cinema

Intervistato dal Guardian, il regista dei Mad Max, il virtuosistico veterano australiano George Miller, ha spiegato di non aver paura dell'IA. Comprende lo sconvolgimento dell'impatto iniziale, ma è ottimista.

80 anni suonati e la capacità di aggiornarsi nell'arco di cinquant'anni, arrivando a fare un cinema tecnicamente contemporaneo come Furiosa: A Mad Max Saga, in sala appena l'anno scorso: non c'è motivo di non ascoltare il parere di uno come George Miller sulla questione dell'Intelligenza Artificiale applicata alle arti audiovisive. Il regista non si è risparmiato con un ragionamento piuttosto articolato, regalato ai microfoni del Guardian, quando sta per presiedere la giuria dell'Omni AI Film Festival, in quel di Sydney, dedicato proprio alle opere realizzate con Intelligenza Artificiale Generativa. In parole povere, anche lui considera la tecnologia come un mezzo. Leggi anche La figlia di Robin Williams contro i video del padre generati dall'Intelligenza Artificiale: "Non è ciò che avrebbe voluto"

L'AI per George Miller: democrazia dell'audiovisivo, chi è giovane lavora senza budget