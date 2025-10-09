George Miller, regista di Mad Max, positivo sull'IA: "Aprirà la narrazione audiovisiva a tutti"
Intervistato dal Guardian, il regista dei Mad Max, il virtuosistico veterano australiano George Miller, ha spiegato di non aver paura dell'IA. Comprende lo sconvolgimento dell'impatto iniziale, ma è ottimista.
80 anni suonati e la capacità di aggiornarsi nell'arco di cinquant'anni, arrivando a fare un cinema tecnicamente contemporaneo come Furiosa: A Mad Max Saga, in sala appena l'anno scorso: non c'è motivo di non ascoltare il parere di uno come George Miller sulla questione dell'Intelligenza Artificiale applicata alle arti audiovisive. Il regista non si è risparmiato con un ragionamento piuttosto articolato, regalato ai microfoni del Guardian, quando sta per presiedere la giuria dell'Omni AI Film Festival, in quel di Sydney, dedicato proprio alle opere realizzate con Intelligenza Artificiale Generativa. In parole povere, anche lui considera la tecnologia come un mezzo. Leggi anche La figlia di Robin Williams contro i video del padre generati dall'Intelligenza Artificiale: "Non è ciò che avrebbe voluto"
L'AI per George Miller: democrazia dell'audiovisivo, chi è giovane lavora senza budget
George Miller, papà della serie Mad Max, artista dalle capacità tecnico-espressive guardato come esempio anche dai più giovani, non ha paura dell'Intelligenza Artificiale. "L'AI è qui per restare e cambiare le cose", sostiene Miller, aggiungendo di essere sempre stato motivato e stimolato dai mezzi tecnici a disposizione dell'audiovisivo. Per quanto riguarda il terrore verso il cambiamento, per George dipende dalla difficoltà di capire come bilanciare innovazione tecnica e controllo da parte di chi crea: è la paura di perdere le coordinate. Storia vecchia: "La pittura a olio nel Rinascimento diede ai pittori la libertà di revisionare e migliorare il loro lavoro nel tempo, il cambiamento generò controversie: alcuni ritenevano che i veri artisti si sarebbero lanciati sulla tela senza correzioni, altri gradirono la flessibilità. Un dibattito simile ci fu nel XIX secolo con l'arrivo della fotografia. L'arte si deve evolvere. Mentre la fotografia diventava una forma a sé, la pittura è proseguita."
Ma le cose fatte con l'AI sono vuote? Miller è ironico: "Ci sono film che hai già dimenticato mentre torni al parcheggio. Altri rimangono con te tutta la vita e diventano parte del modo in cui percepisci il mondo. [...] L'idea del 'fattore umano' è affascinante, ma penso pure che su qualsiasi canale di oggi ci sia già del contenuto parecchio vuoto, evanescente, insipido." Per George l'IA è anche democratica: "Renderà il racconto audiovisivo accessibile a chiunque abbia una vocazione. Gente nemmeno adolescente usa l'AI, non ha bisogno di raccogliere fondi, fa già film - o almeno mette insieme delle riprese. È una cosa ugualitaria".
Ciò non toglie che il suddetto concetto dell'elemento umano non vada sottovalutato: Miller ricorda un dibattito tra due giovani cineasti al quale assistette una decina d'anni or sono, davanti a un documentario dove una replica in 3D di Marlon Brando recitava il Macbeth. Era già possibile replicare Marlon Brando, figuriamoci adesso. Per quanto concerne la tecnica, oggi ci sono anche meno problemi di allora. Ma l' "essenza" di Marlon Brando, il prodotto delle sue collaborazioni e interazioni con il resto del cast o con i registi, quello appartiene proprio alla vera sfera dell'umano.