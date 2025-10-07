TGCom24
News Cinema

La figlia di Robin Williams contro i video del padre generati dall'Intelligenza Artificiale: "Non è ciò che avrebbe voluto"

Carola Proto

Zelda Williams, figlia di Robin Williams, si scaglia, attraverso i social, contro quanti continuano a mandarle video di suo padre creati dall’Intelligenza Artificiale. Le parole della donna sono durissime.

La figlia di Robin Williams contro i video del padre generati dall'Intelligenza Artificiale: "Non è ciò che avrebbe voluto"

Che l'Intelligenza artificiale avrebbe creato fastidi all'industria dell'intrattenimento e sollevato proteste era fuori discussione, e sappiamo tutti quante polemiche ha scatenato a Hollywood l'uso improprio delle repliche digitali degli attori, contribuendo allo sciopero del sindacato SAG-AFTRA. Oggi però succede, o meglio sta continuando a succedere, qualcosa che va al di là delle logiche commerciali e del divertimento stupido, perché, oltre al cattivo gusto, rasenta la crudeltà. Parliamo dell'abitudine dei fan di Robin Williams di mandare alla figlia del compianto attore dei video di suo padre generati proprio dall'Intelligenza Artificiale. Zelda Williams, che ha perso il papà nel 2014 e di mestiere fa la regista, è veramente stufa, e quindi ha deciso di lanciare un appello attraverso i suoi canali social.

La sacrosanta ira di Zelda Williams

Ecco le parole, cariche di rabbia e frustrazione, di Zelda Williams, che dice basta ai simulacri virtuali di papà Robin:

Per favore, smettetela di mandarmi video con mio padre generati dall'Intelligenza Artificiale. Smettetela di pensare che io abbia voglia di vederli e che capisca. Non voglio farlo e non lo farò. Se invece state soltanto cercando di provocarmi, sappiate che ho visto ben di peggio, quindi vi bloccherò e andrò avanti per la mia strada. Ma vi prego, abbiate la decenza di smettere di fare questo a lui, a me e a qualsiasi altra persona. Punto. È stupido, è uno spreco di tempo e di energia, e credetemi, non è ciò che avrebbe voluto.

Poi Zelda ha aggiunto:

Non state facendo arte, state trasformando le vite di esseri umani in disgustosi e scadenti brandelli di carne, strappandoli alla storia dell’arte e della musica per poi spingerli in gola alle persone nella speranza di ottenere approvazione. Che schifo!

La figlia di Robin Williams ha concluso la sua tirata scrivendo:

E per l'amor del cielo, piantatela di dire che questo è il futuro. L'Intelligenza Artificiale non fa che riciclare malamente e rigurgitare il passato perché venga nuovamente consumato.

Non è la prima volta che Zelda Williams si scaglia contro l'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ai fini di sfruttare suo padre. Nel 2023, ai tempi del sopracitato sciopero del SAG-AFTRA, aveva condannato l'uso improprio della voce di Robin Williams:

Gli attori in carne e ossa meritano la possibilità di creare i personaggi secondo le loro scelte, di prestare la voce ai cartoni animati e di impiegare le proprie capacità UMANE e il proprio tempo nella costruzione di una performance. Queste riproduzioni sono, nel migliore dei casi, un'insulsa replica di persone straordinarie, mentre nel peggiore dei casi sono orrendi mostri in stile Frankenstein, assemblaggi dei peggiori pezzi di questa industria, che dovrebbe invece battersi per qualcosa di diverso.
