Garfield - Una missione gustosa: primo trailer italiano del film animato con protagonista il leggendario gatto dei fumetti

News Cinema

Creata da Jim Davis nel 1978, la striscia a fumetti che vede protagonista il gattone rosso tigrato pigrissimo e goloso di lasagne torna sul grande schermo in una nuova versione animata. Ecco il primo trailer in italiano di Garfield - Una missione gustosa, al cinema da maggio 2024

È un gatto, è rosso, è tigrato. È pigrissimo, golosissimo - specialmente di lasagne - e ha un carattere un po' spigoloso. Condivide a malincuore lo spazio di casa con due coinquilini: l'umano Jon Arbuckle (che poi sarebbe il suo padrone) e il cane Odie, che è invece un entusiasta iperattivo forse non brillantissimo, e che il gatto bullizza spesso e volentieri.

Avrete capito che stiamo parlando di Garfield, il gatto più famoso del mondo dei fumetti, protagonista delle strisce che Jim Davis ha iniziato a disegnare nel 1978 e che sono diventate le più pubblicate al mondo, superando perfino i Peanuts.

Al cinema Garfield era approdato per la prima volta nel 2004 in un film che mescolava CGI e live action (come andava di moda in quel periodo) e che nella versione originale vedeva Bill Murray prestargli la voce. C'è stato poi un sequel, e ci sono stati alcuni film animati straight to video, ma ora Garfield torna sul grande schermo in tutto il suo splendore.

Lo vediamo qui nel primo trailer ufficiale in italiano di Garfield: Una missione gustosa, film scritto da Paul A. Kaplan, Mark Torgove e David Reynolds, e diretto da Mark Dindal, il regista del misconosciuto capolavoro Disney Le follie dell'imperatore.



Garfield: Una missione gustosa: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Garfield (doppiato da Chris Pratt), il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere un'avventura all'aperto! Dopo un'inaspettata riunione con il padre perduto da tempo - il trasandato gatto di strada Vic (doppiato da Samuel L. Jackson) - Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita perfettamente coccolata per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.