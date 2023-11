Garfield torna al cinema: il primo trailer mostra un gatto affamatissimo!

News Cinema

Garfield è di ritorno ed è più affamato che mai nel primo trailer del film d'animazione con la voce di Chris Pratt.

Garfield sta tornando ed è più affamato che mai! Il nuovo trailer di The Garfield Movie include nel cast le voci di Chris Pratt e Samuel L. Jackson, entrambi nomi ben noti nel panorama Marvel e non solo, che in questo nuovo film d’animazione prestano la propria voce a due gattoni dal pelo rosso. Nel primo trailer, assistiamo al primo incontro tra un piccolo e tenerissimo Garfield con quello che è poi diventato il suo umano preferito.

Garfield, il primo trailer mostra un gatto rosso affamatissimo

Tutto ha avuto inizio in una pizzeria: infreddolito, spaventato e affamato, Garfield si avvicina ad un ragazzo solitario in compagnia di una pizza. Impossibile resistere a quegli occhioni così teneri, che l’hanno tratto in inganno. Poco dopo quel piccolo gattino ha spazzolato ogni piatto del ristorante. Ma da Garfield, del resto, non potremmo aspettarci di meno. Il nuovo film con protagonista il gatto dal pelo rosso amato dal pubblico di grande e piccolo schermo ha presentato il suo primo trailer ed è un film pensato per tutta la famiglia. Anche se Garfield avvisa, poco prima di tuffarsi sulla lasagna fumante sotto ai baffi:

Mi scuso in anticipo. Lo scempio che state per vedere non sarà bello. E se avete dei bambini piccoli, questo è un buon momento per farli uscire dalla stanza.