Gangnam Zombie: il trailer del nuovo horror proveniente dalla Corea del Sud

News Cinema

Dopo lo straordinario successo di Train to Busan, la Corea continua a essere luogo privilegiato di apocalissi zombie, al cinema e in tv. Ecco il trailer di Gangnam Zombie.

Della vitalità e della qualità del cinema coreano abbiamo detto e ridetto mille volte, su queste pagine. Dai primi passi della New Wave locale all'inizio del Millennio agli Oscar di Parasite, film e autori della Corea del Sud hanno catturato l'interesse degli appassionati di cinema di tutto il mondo. Ma la forza del cinema coreano non sta solo nei suoi grandi autori, nei Park Chan-wook o nei Bong Joon-ho, ma nella capacità di aver creato un'industria solida e attenta alle esigenze di tutti gli spettatori.

Fermo restando che il cinema coreano, per definizione, tende a mescolare i generi, questi esistono anche nella loro forma pura: pensiamo per esempio allo zombie movie Train to Busan, il suo straordinario successo non ha solo portato alla realizzazione del sequel Peninsula e del prequel animato Seoul Station, ma ha dato la stura a numerosissimi altri film e serie tv a tema zombesco.

Uno degli esempi più recenti è un film che si intitola Gangnam Zombie, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale originale con sottotitoli in inglese.

Gangnam, come probabilmente molti di voi sapranno per via della popolarissima canzone di Psy "Gangnam Style" è un quartiere di Seoul, uno dei più popolati e soprattutto più posh, che nel film (diretto da Lee Su-seong) diviene l'epicentro di una ennesima epidemia che verrà contrastata da un gruppo di personaggi guidati da un ex campione di taekwondo.

Questo è il trailer di Gangnam Zombie: