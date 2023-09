Galline in fuga 2: L'alba dei Nugget, il primo trailer italiano e il poster ufficiale sono arrivati!

News Cinema

L'attesa è quasi finita: a ben 23 anni di distanza dal primo capitolo, tornano Gaia e le sue amiche in Galline in fuga 2 - L'alba dei nugget, ultima fatica dell'inglese Aardman Animations, specialista nell'antica tecnica della stop motion: possiamo mostrarvi il trailer italiano ufficiale e il poster del film, che sarà in streaming su Netflix a partire dal 15 dicembre.



Galline in Fuga: L'alba dei nugget: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix Galline in Fuga 2 - HD

Galline in fuga: L'alba dei nugget, la trama del sequel animato

A oltre vent'anni dall'uscita di Galline in fuga (2000), allora prodotto con capitali DreamWorks, l'Aardman Animations ripropone il suo commando di galline in questo Galline in fuga: L'alba dei nugget (2023), prodotto da Netflix e sulla piattaforma dal 15 dicembre. La regia passa dai fondatori della casa, Nick Park e Peter Lord, al Sam Fell che in precedenza ha codiretto Giù per il tubo, Paranorman e Le avventure del topino Despereaux. Ma di cosa parla questo seguito?

Avevamo lasciato le nostre galline, capitanate da Gaia e dal gallo Rocky, in una vittoriosa fuga dalle mire gastronomiche della perfida signora Tweedy. La temibile magnate del cibo a base di pollo non è però sconfitta del tutto, anzi una terribile minaccia è all'orizzonte, che potrebbe compromettere persino la vita da sogno che le galline si erano costruite su un'isola, lontane dagli esseri umani. Per Gaia sarà necessario risolvere la situazione tentando un'operazione opposta al passato: penetrare all'interno del maligno quartier generale della signora Tweedy. In nome del futuro che lei e Rocky stanno costruendo per la primogenita Molly...