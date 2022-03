Gal Gadot nella prima foto dal set di Heart of Stone, nuovo film Netflix

News Cinema

È un film di spionaggio la prossima fatica di Gal Gadot per Netflix: ecco una foto promozionale di Heart of Stone, dove l'attrice sfoggia un look nuovo.

Gal Gadot, che in questi giorni è sui nostri schermi nel cast di Assassinio sul Nilo, ha condiviso su Twitter la sua prima foto nei panni della protagonista di Heart of Stone, spy movie che sta interpretando per Netflix. Un impegno che la vede assoluta mattatrice, a differenza di quello per il grande successo di Red Notice, cointerpretato con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Leggi anche Red Notice: i due sequel si gireranno back to back e saranno come la saga di Danny Ocean

Heart of Stone, di cosa parla il nuovo film con Gal Gadot