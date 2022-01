Red Notice: i due sequel si gireranno back to back e saranno come la saga di Danny Ocean

News Cinema

Arriva la conferma che Red Notice 2 e Red Notice 3 saranno girati contemporaneamente. Apprendiamo anche che i film avranno qualcosa in comune con Ocean's Eleven e seguiti. Anche i protagonisti resteranno gli stessi.

Che Red Notice avrebbe avuto un sequel è stato chiaro fin da quando ha fatto il botto, per così dire, su Netflix, dov'è stato il film più importante della storia della piattaforma streaming con più di 364 milioni di ore di visione nei primi 28 giorni. E poi c'era quella dichiarazione del regista Rawson Marshall Thurber a proposito di trattative proprio con i vertici di Netflix e di due seguiti da girare contemporaneamente

La notizia di oggi è che effettivamente l'action con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot avrà due seguiti, che verranno realizzati back to back.

Cosa sappiamo di Red Notice 2 e Red Notice 3

Deadline ci informa che il cast principale di Red Notice 2 e Red Notice 3 sarà lo stesso, e che dietro la macchina da presa ci sarà ancora Rawson Marshall Thurber. Le riprese dei film cominceranno all'inizio del 2023 e la cosa più interessante è che al trio Johnson-Gadot-Reynolds si unirà un sensazionale cast d'insieme e che, grazie a una serie di grossi nomi, si avvierà un ambizioso franchise sul modello di Ocean's Eleven,Ocean's Twelve e così via che potrebbe andare ben oltre la trilogia. Se così dovesse essere, il budget supererà notevolmente 100 milioni di dollari spesi per il primo film, che ha comportato numerose scene d'azione particolarmente articolate e giri per il mondo. Se la lavorazione partirà effettivamente fra 2 anni, possiamo ipotizzare l'arrivo di Red Notice 2 per la fine del 2023 o l'inizio del 2004. Manca ancora un bel po’, dunque. Nel frattempo, possiamo ingannare 3 minuti dell'attesa riguardandoci il trailer di Red Notice, che raccontava di un ladro d'arte e di un agente dell'FBI che univano le forze per catturare un'abile ladra di pezzi d'arte.