Gabriele Mainetti, iniziate le riprese del nuovo film: c'è del kung-fu a Piazza Vittorio...

Non ha ancora un titolo il nuovo lavoro di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out: una storia di kung-fu ambientata a Roma, nel quartiere di Piazza Vittorio. Nel cast la controfigura di Mulan - Liu Yaxi - e poi Enrico Borello, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti.

Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista Gabriele Mainetti prosegue il suo atto d'amore per il cinema di genere, questa volta abbracciando il kung-fu... nel quartiere di Piazza Vittorio, a Roma, un contesto multietnico ideale per una storia di questo tipo riletta "alla Mainetti". Le riprese sono appena iniziate, su sceneggiatura di Stefano Bises, Davide Serino e dello stesso Mainetti, con produzione Wildside / Goon Films / Vision / Sky / DCM (Germania) / Quad Films (Francia). Ma chi c'è nel cast?

