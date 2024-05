Furiosa: A Mad Max Saga primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Pur sotto le aspettative negli USA, Furiosa: A Mad Max Saga è partito primo al botteghino italiano del weekend: lo seguono IF - Gli amici immaginari e Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Furiosa: A Mad Max Saga al suo esordio ha conquistato la vetta del boxoffice italiano del weekend, purtroppo in generale non pimpante: il primo posto è infatti da appena 694.600 euro (fonte Cinetel), e il prequel di George Miller interpretato da Anya Taylor-Joy è partito al di sotto delle aspettative anche negli USA (fonte Boxoffice Pro): 25.600.000 dollari contro le previsioni sui 40, per un totale mondiale finora attestato sui 58.800.000. Parliamo di un kolossal dal costo sotto i 170 milioni di dollari (fonte Deadline), e tenendo presente che lo stesso Mad Max Fury Road nel 2015 recuperò il budget per un soffio, il debutto di questo peraltro solido e spettacolare film preoccupa. La sensazione è che tutto il settore, da noi come all'estero, stia aspettando un femomeno come Barbenheimer dell'anno scorso per dare forza al mercato estivo.

Scende dalla prima alla seconda posizione la fiaba per famiglie IF - Gli amici immaginari di John Krasinski, dove Ryan Reynolds e Cailey Fleming aiutano gli amici immaginari abbandonati da bambini e bambine ormai cresciute: raccoglie altri 430.000 euro, per un totale italiano fino a questo momento di 1.321.000. Nel mondo siamo a quota 103.567.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di una spesa sui 110: il fantasma del flop aleggia sull'operazione di Krasinski, che si è allontanato dalle sue regie semihorror della saga di A Quiet Place.

Slitta dal secondo al terzo posto anche Il Regno del Pianeta delle Scimmie di Wes Ball: il soft reboot della saga, con la scimmia Noa che affronta problemi simili a quelli affrontati da Cesare nella passata trilogia, ha raggiunto da noi i 2.510.000 (307.000 nel weekend). A un budget di 160 milioni di dollari (fonte Variety) corrisponde fino ad ora un incasso mondiale appena sotto i 300: la soglia del pari in sala, marketing escluso, è a un tiro di schioppo.