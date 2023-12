Furiosa: A Mad Max Saga, il primo trailer mostra una feroce Anya Taylor-Joy

News Cinema

Furiosa: A Mad Max Saga si mostra nel primo trailer in italiano con una combattiva Anya Taylor-Joy che interpreta "il più oscuro tra gli angeli".

Ci si rituffa nel mondo post-apocalittico di Mad Max: Fury Road con il primo trailer di Furiosa, film prequel che racconta le origini di uno dei personaggi più amati dal pubblico. Ma se nel film principale ha assunto le fattezze di Charlize Theron, nel prequel è Anya Taylor-Joy a raccontare la sua storia, in arrivo al cinema a maggio 2024. Il primo trailer ufficiale è stato distribuito durante il panel di CCXP, come riporta Screen Rant, prima di essere condiviso via YouTube da Warner Bros.

Il primo trailer promette di raccontare l’Odissea di Furiosa. Con le fattezze di Anya Taylor-Joy appare ugualmente letale seppur leggermente diversa rispetto alla brutalità di Mad Max: Fury Road. Ad esempio i suoi capelli sono ancora lunghi e fluenti, o quantomeno lo sono all’inizio del film. La scena finale del trailer, infatti, mostra un’estetica più vicina al personaggio di Charlize Theron. Come si spiega sin dall’inizio nel trailer, l’obiettivo di Furiosa è ritrovare la strada di casa dopo essere stata rapita da piccola. Il cast include anche Chris Hemsworth che interpreta il villain Dementus, colui che ha strappato Furiosa dalla sua Terra, allontanandola dalla sua famiglia. Diventata prigioniera di una Orda di Motociclisti, Furiosa attraverserà le Terre Desolate e avrà modo di imbattersi per la prima volta anche con la Cittadella gestita da Immortan Joe.

Il mondo distopico creato da George Miller più di 30 anni fa torna con una nuova avventura rivelando le origini di uno dei suoi personaggi più potenti. Mentre Dementus e Immortan Joe si scontreranno tra loro per scegliere chi dei due l’avrà vinta, Furiosa cercherà di assemblare tutte le risorse a propria disposizione per ritrovare la strada di casa. Come puntualizza il trailer, i fatti narrati nel prequel si svolgono 45 anni dopo il collasso globale ma l’obiettivo di Furiosa resta invariato: all’epoca era soltanto una ragazzina, ma ha sempre lottato per ritrovare la strada di casa, cosa che farà soltanto più avanti in Mad Max: Fury Road.