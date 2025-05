News Cinema

Fuori, Valeria Golino su Goliarda Sapienza: "Si sentiva così dentro allo stupore della vita da non essere affatto giudicante"

Dopo averla conosciuta a 18 anni, aver adattato il suo libro L'arte della gioia e averla interpretata in Fuori di Mario Martone, Valeria Golino ha capito in profondità Goliarda Sapienza, donna accogliente e per niente giudicante.