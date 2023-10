Frozen, Disney al lavoro su un live action? Tutto ciò che sappiamo

News Cinema

Secondo una recente indiscrezione, Disney starebbe lavorando ad un remake live action di Frozen: chi potrebbe interpretare Anna ed Elsa?

L’universo Disney è in continua espansione. Quest’anno gli Studios hanno celebrato 100 anni di animazione, anche attraverso un dolcissimo cortometraggio intitolato Once Upon a Studio per ringraziare Walt Disney e l’immaginazione del pubblico che è risultata essere una costante per il suo successo. E nel mezzo dei preparativi è trapelata una nuova indiscrezione che punterebbe alla realizzazione di un nuovo live action. Elsa ed Anna di Frozen: Il regno di ghiaccio potrebbero apparire di nuovo al cinema in carne ed ossa?



Frozen - Il regno di ghiaccio: Il trailer ufficiale italiano - HD

Frozen potrebbe diventare un live action? L’indiscrezione

Tra le storie più amate degli ultimi anni in casa Disney, quella di Anna ed Elsa ha saputo riscaldare i cuori del pubblico nonostante la coltre di ghiaccio attorno ad Arendelle. Gli Studios hanno confermato ormai da mesi che un terzo capitolo di Frozen è in fase di sviluppo ma, stando alle recenti indiscrezioni, pare che non sia l’unico progetto su Anna ed Elsa in cantiere. L’indiscrezione questa volta arriva da TheDisinsider, che ha riportato un accurato elenco di tutti i remake live action in fase di realizzazione presso i Disney Studios. E nell’elenco in questione figura anche Frozen, oltre al titolo di Tarzan. Al momento si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata da parte di Disney, ma TheDisinsider in passato ha sempre riportato novità emerse dietro le quinte degli Studios. Ecco quanto riportato:

Ci sono anche remake in sviluppo per La principessa e il ranocchio, Rapunzel, Frozen e Tarzan. Sebbene ci siano state tantissime voci in giro su chi la Disney abbia come scelta migliore per questi film, le fonti ci hanno detto che nulla di tutto ciò è vero e questi sono in fase di sviluppo iniziale.

In ogni caso bisognerà attendere l’ufficialità. Oltre ad aver riacceso l’interesse nei confronti degli adattamenti in carne ed ossa, il popolo del web si è già lanciato nella missione di scovare le perfette interpreti di Anna ed Elsa. C’è chi pensa che le scelte perfette siano rispettivamente Sadie Sink e Anya Taylor-Joy o chi spera che anche le attrici del cast originale Idina Menzel e Kristen Bell possano apparire nel live action. Nel frattempo il mondo di Frozen è in espansione ed è di ritorno anche con una audioserie disponibile su Audible che racconterà nuove avventure di Anna e sua sorella Elsa. Così come al momento Disney è al lavoro sul terzo capitolo della serie d’animazione, favorito dallo sblocco dello sciopero degli sceneggiatori.