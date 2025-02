Friendship: il trailer di una nuova commedia su due improbabili vicini di casa con Tim Robinson e Paul Rudd

News Cinema

E' targata A24 la commedia con Tim Robinson e Paul Rudd, Friendship. Nel cast anche Kate Mara. Ecco il trailer originale.

La A24 non produce solo horror ma anche commedie, come quella di cui vi parliamo, Friendship, che è stata presentata con successo allo scorso Festival di Toronto e che ha per protagonisti il comico televisivo Tim Robinson e il più noto Paul Rudd. In occasione dell'uscita americana il prossimo maggio, è stato diffuso il trailer che vi mostriamo.

Friendship: quando i vicini di casa ti cambiano la vita

La trama ufficiale di Friendship è al momento essenziale: "Tim Robinson è Craig Waterman, un padre che vive nei sobborghi, la cui vita ha una svolta inattesa quando fa amicizia col suo nuovo ed enigmatico vicino, Austin Carmichael" Dal trailer si capisce che la vita tranquilla dell'uomo, come spesso accade, ritrova nuova linfa grazie all'arrivo del nuovo popolare vicino, che all'improvviso decide di interrompere questa conoscenza. Craig non accetterà la decisione e le conseguenze, a leggere i giudizi critici di chi il film l'ha visto, saranno esilaranti. Se conosciamo benissimo Paul Rudd, siamo meno ferrati su Tim Robinson, comico e sceneggiatore tv, creatore delle serie Detroiters per Comedy Central e I Think you Should Leave with Tim Robinson per Netflx, oltre ad essere uno dei volti del Saturday Night Live. Lo abbiamo visto anche in Scream VI. Nel cast di Friendship, diretto da Andrew DeYoung ci sono anche Kate Mara, Jack Dylan Grazer, Josh Segarra e Billy Bryk.