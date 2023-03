Freddie Prinze Jr. e l'esperienza da incubo di So cosa hai fatto grazie a quello str.... del regista Jim Gillespie

News Cinema

Non ci va leggero Freddie Prinze Jr. ricordando in un podcast la sua prima esperienza al cinema e racconta come si comportò con lui il regista Jim Gillespie all'epoca di So cosa hai fatto.

Non è la prima volta che Freddie Prinze Jr. tuona contro qualche personaggio che ha incontrato nella sua vita hollywoodiana, sulla quale non ha una grande opinione. Nel 2014 se la prese con Kiefer Sutherland, che a suo dire aveva reso un inferno per lui il set della serie 24, oggi nel nuovo podcast sull'horror che conduce assieme a Jon Lee Brody, intitolato That Was Pretty Scary, ha parlato della sua prima esperienza cinematografica, So cosa hai fatto, del 1997, sul cui set tra l'altro conobbe la futura moglie Sarah Michelle Gellar. L'attore stavolta ha raccontato senza mezzi termini quanto sia stato carogna con lui il regista Jim Gillespie.

Freddie Prinze Jr e l'inferno sul set di So cosa hai fatto "grazie" a Jim Gillespie

Tratto da un romanzo di Lois Duncan e sceneggiato dall'autore dei primi 3 Scream di Wes Craven, Kevin Williamson, So cosa hai fatto fu un discreto successo e lanciò diversi giovani attori. Ma a quanto pare l'esperienza non fu delle migliori per Freddie Prinze Jr. che dice esplicitamente che il regista, lo scozzese Jim Gillespie, si comportò con lui da stronzo totale. A quanto pare la tensione tra i due iniziò perché per il personaggio di Ray Bronson, Gillespie (anche lui all'opera prima) voleva Jeremy Sisto, mentre i produttori e Williamson volevano Prinze Jr. Questo ha detto l'attore: "Gli concedo questo a... mi pare si chiami Jim, di non aver nascosto quello che provava. Non è stato passivo-aggressivo, cosa che odio, ma molto diretto nel dirmi 'non ti voglio in questo film'. Quando sei alla tua prima esperienza cinematografica e senti quelle parole, ti distrugge, davvero". L'attore poi ha continuato dicendo che il regista gli faceva degli "appunti folli" sul set, come "non restare con la bocca aperta perché sembri stupido quando lo fai". "Questa era la nota esatta, parola per parola. E io pensavo 'o mi metto a piangere o lo riempio di botte', erano le uniche due opzioni che avevo in mente. Ricordo che Ryan Phillippe si avvicinò e mi disse "Fanculo quel tipo, amico. Quante volte hai fatto il provino per questo ruolo?" e io "Cinque volte", "Esatto, te lo sei guadagnato, non te lo hanno offerto, l'hai meritato".

Prinze Jr. ha poi detto che è stato sul punto di lasciare il film, a causa del bullismo del regista nei suoi confronti: "Era una fatica portare a termine il lavoro ogni giorno. Ho sofferto ogni singolo giorno in quel film. Comunque, in un certo senso mi ha preparato per questo lavoro. Sarò per sempre grato a Jim per essere stato così stronzo, perché da allora non ne ho più incontrato uno... nessun altro regista che ho incontrato ha pensato che andasse bene attraversare certi limiti. Mi ha preparato per qualsiasi stronzo minore nell'ambiente". Ha poi detto: "Sono sicuro che nella storia di qualcun altro lui è un eroe, sono sicuro che abbia aiutato qualcuno e che lo abbiano amato. Ma con me si è sfogato di molte frustrazioni. Era la sua opera prima, non aveva molto tempo, non aveva il budget che voleva, l'attore che voleva e non sapeva come gestire quella frustrazione".

La versione di Jim Gillespie

Variety, che ha dato ampio spazio alle parole di Prinze Jr. ha cercato di contattare Gillespie per avere una replica. Nell'attesa, ricorda che nel 2017 il regista, in un'intervista concessa a DigitalSpy per il ventesimo anniversario di So cosa hai fatto, si era attribuito il merito di aver scelto l'attore, anzi, di aver spinto perché lo prendessero: "Nessuno voleva Freddie, pensavano che fosse troppo debole, non abbastanza muscoloso, quindi Freddie si sottopose a quattro o cinque provini. Arrivò al punto in cui disse 'basta' e ho dovuto davvero convincerlo a restare perché lo volevo. Pensavo che sarebbe stato fantastico nel film. Andò in palestra e si allenò, cambiò la dieta e il taglio di capelli. Io insistetti e alla fine dissero di sì". Una versione opposta a quella di Prinze Jr. che ci convince un po' meno, anche perché non capiamo che motivo avrebbe l'attore di inventarla, dal momento che Jim Gillespie, nonostante il successo del film, non è che abbia fatto una gran carriera. So cosa hai fatto ebbe un sequel di minor fama nel 1999, Incubo finale, e adesso Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt si apprestano a tornare nel sequel della Sony diretto da Kaytin Robinson, attualmente in fase di preparazione.

So cosa hai fatto: la trama del film

Per chi non lo avesse visto, So cosa hai fatto racconta di quattro giovani amici, che trascorrono la loro ultima estate sull'oceano, in una cittadina del Nord Carolina, prima di andare al college. Dopo aver bevuto un po' troppo, un giorno, dopo una curva, Ray (Prinze Jr.) investe un uomo con la sua BMW. Dopo aver discusso a lungo, per non mettersi nei guai e mettere a rischio il loro futuro chiamando la polizia, decidono di sbarazzarsi del corpo buttandolo in mare. Ma lì inizia il vero incubo perché qualcuno, che li ha visti, inizia a perseguitarli. Se volete, lo potete vedere (pagando) su Prime Video, dove invece è disponibile gratuitamente la serie tv ispirata ad esso.