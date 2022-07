Fratelli coltelli: i migliori film in streaming con protagonista una coppia di fratelli

News Cinema

Il cinema americano ha spesso sfruttato il genere per raccontare rapporti familiari problematici, come dimostrano i prossimi cinque titoli in streaming.

Dedichiamo oggi il nostro consueto gioco cinefilo ai rapporti familiari, più propriamente quelli tra fratelli. Concentrandoci sul cinema americano abbiamo selezionato cinque film in streaming che a nostro avvisto propongono il meglio (o il peggio, a voi la scelta…) di storie che raccontano due fratelli e i problemi connessi al loro rapporto. Si tratta spesso di lungometraggi che adoperano il genere - dalla commedia al dramma al thriller - per indagare dinamiche e personaggi corposi e sfaccettati. Buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come protagonisti due fratelli e i loro problemi

Rain Man

Il ladro di orchidee

I padroni della notte

Foxcatcher

Hell or High Water

Rain Man (1988)

Partiamo con la coppia di fratelli più famosa degli anni ‘80, ovvero quella formata dall’irruento Tom Cruise e dal fratello autistico Dustin Hoffman. Diretto da un Barry Levinson in grande forma, Rain Man è un road-movie dell’anima con una sceneggiatura corposa e un cast di attori in forma smagliante, tra cui c’è anche Valeria Golino. Quattro Oscar: film, regia, attore protagonista e sceneggiatura originale per un lungometraggio potente ed emozionante. Miglior incasso dell’anno, quando il cinema non era solo franchise sci-fi e cinecomic…Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

Il ladro di orchidee (2002)

Il genio di Charlie Kaufman si inventa un fratello gemello fittizio che evita accuratamente tutte le sue manie autoriali e si improvvisa sceneggiatore di genere ottenendo più successo di lui. Nella scrittura e nella vita. E chi poteva interpretare questa coppia che scoppia se non l’istrione Nicolas Cage? Diretto da uno Spike Jonze pacato e lucidissimo, Il ladro di orchidee è una commedia umana geniale e amara sul ruolo dell’artista in una società mercificata. Al gioco stanno anche Meryl Streep, Chris Cooper, Brian Cox. Film geniale, leggero e profondo insieme. Il meglio della coppia di autori. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I padroni della notte (2007)

Un noir che rimanda direttamente ai grandi film di genere degli anni ‘70, e a dirigerlo non poteva che essere James Gray. Una New York piovosa e malinconica per la storia dei due fratelli Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg che sono ai lati opposti della legge. Tra loro la bella Eva Mendes e il decano Robert Duvall. Tutto funziona ne I padroni della notte, dalla trama solidissima ai rapporti tra personaggi densi e maledetti. Gran bel noir metropolitano. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Foxcatcher (2014)

Tratto da una storia tragicamente vera, Foxcatcher mette in scena il rapporto profondo e conflittuale tra due fratelli campioni di wrestling, tra cui si mette un magnate psicotico e megalomane che porterà soltanto dolore e sangue. Diretto da un Bennett Miller asciutto e raffinato, questo dramma livido è straordinariamente interpretato da Steve Carell, Channing Tatum e un Mark Ruffalo che avrebbe meritato l’Oscar. Film bellissimo per quanto doloroso, una tragedia annunciata ma impossibile da lasciare. Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Hell or High Water (2016)

Dalla sceneggiatura solida e ispirata di Taylor Sheridan un crime-movie dove i personaggi contano più della storia. Chris Pine e Ben Foster sono due fratelli rapinatori di banche che tentano di combattere i debiti, a dare loro la caccia un grande Jeff Bridges. Hell or High Water mette in scena figure corpose e un universo in chiaroscuro dove legge e crimine sono davvero due facce della stessa medaglia. Grande successo di critica che a sorpresa si guadagna la nomination all’Oscar come film, sceneggiatura e attore non protagonista. Bel film di genere, robusto e ben articolato. Una chicca graditissima. Disponibile su Netflix.