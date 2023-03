Frankenstein, Guillermo del Toro alla regia del film Netflix con Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth nel cast

News Cinema

Guillermo del Toro dirigerà l'adattamento Netflix di Frankenstein. Nel cast del film Andrew Garfield, Mia Goth e Oscar Isaac. Vediamo insieme qualche dettaglio in più

Dopo la vittoria del Premio Oscar per il Miglior film d'animazione con il suo Pinocchio, Guillermo del Toro e Netflix uniscono le forze per un nuovo adattamento, quello del classico della narrativa gotica Frankenstein di Mary Shelley. E sembra che il regista messicano abbia già trovato le star perfette per il suo nuovo progetto: Deadline, infatti, ha rivelato in esclusiva che Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth sono in trattative per i ruoli da protagonisti.

Frankenstein, Netflix e Guillermo del Toro si occuperanno del nuovo adattamento

Guillermo del Toro era intenzionato a sviluppare un film su Frankenstein da molto tempo - le prime dichiarazioni risalgono al 2010 - e, al momento, sembra che stia lavorando alla sceneggiatura e che non sia ancora chiaro se il film sarà ambientato nel passato o in tempi recenti. Attualmente, non è chiaro chi tra gli attori citati interpreterà il Dottor Frankenstein, mentre sembra probabile che la regina dell'horror, Mia Goth (vista recentemente in Pearl e X di Ti West) sarà l'interesse amoroso del dottore. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, non è stata ancora formalizzata alcun offerta ai tre attori, perciò le trattative sono ancora in fase iniziale. Ma fonti vicine a del Toro hanno rivelato che il regista ha incontrato i tre attori e che tutti si sono detti entusiasti di far parte del progetto.

L'idea di del Toro di realizzare un adattamento del romanzo di Shelley è ben nota, sebbene il regista abbia rifiutato diverse proposte su come portare in vita il celebre personaggio, compresa una versione in 3d. Al Festival di Tribeca del 2019 dichiarò che sebbene realizzare un adattamento di Frankenstein fosse un sogno per lui, temeva che non si sarebbe mai realizzato:

"Ho un'idea di come dar vita a Frankenstein e a La sposa di Frankenstein, ma non penso che accadrà... Credo davvero che i film che realizzo, la maggior parte delle volte, li faccio perché la premessa è che sono totalmente folli."

Ma, forse, grazie alla partnership con Netflix, per cui del Toro ha diretto anche la serie antologica Cabinet of Curiosites, il regista sarà finalmente in grado di dare la forma giusta alla sua idea. Per quanto riguarda gli attori e il loro progetti nell'immediato futuro, sappiamo che Andrew Garfield è stato scelto insieme a Florence Pugh per la love story We Live in Time. Oscar Isaac, dopo i franchise Star Wars e Marvel è impegnato sul set di Helltown, la serie diretta da Edward Berger, regista del pluripremiato Niente di nuovo sul fronte occidentale, mentre Mia Goth riprenderà il suo ruolo nel terzo capitolo della trilogia horror MaXXXine diretta da Ti West.