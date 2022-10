Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: guida completa alla serie e a tutti gli episodi

News Serie TV

Debuttano in streaming su Netflix tra il 25 e il 28 ottobre gli otto episodi della serie antologica di racconti horror e fantastici ideata dal regista della Forma dell'acqua. Sotto il segno di H.P. Lovecraft, ma non solo.

Sono otto gli episodi che compongono la serie antologica Netflix Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, che debuttano in streaming sulla piattaforma, due al giorno, tra il 25 e il 28 ottobre, per preparare al meglio i festeggiamenti di Halloween.

Ecco cosa potete aspettavi da Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: nel complesso della serie e, anche episodio per episodio.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: il trailer

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: Trailer Italiano Ufficiale della serie horror di Netflix - HD

Nella serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, l'acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Impressioni generali su Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Quelle di Cabinet of Curiosities sono otto storie brevi e meno brevi che pescano a piene mani dall’immaginario horror e fantastico più classico. Storie selezionate dallo stesso del Toro (anche autore di due soggetti originali, quello del primo e quello dell’ottavo e ultimo episodio) che propongono allo spettatore quel genere di atmosfere e personaggi che ci si possono aspettare dall’autore di Hellboy, La forma dell’acqua e Crimson Peak. Nel bene come nel male.

Chi ha una certa età non potrà non pensare alle storie a fumetti di "Tales from the Crypt", o a quelle di "Creepy": le storie di zio Tibia, per intenderci. Quello è l’immaginario di riferimento, anche se è impossibile non accorgersi che il vero nume tutelare della serie è H.P. Lovecraft: e anche questa non è una sorpresa, considerando il fatto che del Toro è dichiaratamente un lovecraftiano, e che per anni ha sognato, finora invano, di portare al cinema “Alle montagne della follia”, forse il più celebre tra i romanzi di questo scrittore.

Lovecraft, però, lo sappiamo bene, è difficilmente adattabile, filmabile, raccontabile: e anche per questo gli episodi più esplicitamente legati all’autore (“Il modello di Pickman” e “I sogni nella casa stregata”, entrambi nati da racconti di Lovecraft) sono quelli meno incisivi. E conferma ulteriore del fatto che Lovecraft funziona meglio come ispirazione da declinare in forma nuova, invece che come modello da imitare, è il fatto che “La visita”, che in apparenza, perlomeno nello stile, di lovecraftiano non ha nulla, sia, di gran lunga, l’episodio più bello.

C’è anche da dire che gli episodi di Cabinet of Curiosities confermano anche, se ce fosse ancora bisogno, l’importanza del manico, di chi è dietro la macchina da presa: perché “La visita”, tanto per rimanere in argomento, è diretto dal Panos Cosmatos di Mandy, e si fanno notare, per motivi diversi, anche gli episodi della Jennifer Kent di Babadook (“Il brusio”) e di Ana Lily Amirpour (“L’apparenza”). Deludono quasi tutti gli altri, tutti registi selezionati da Del Toro tra quelli che - a torto o a ragione - ha ritenuto i più interessanti tra i nomi emergenti del panorama horror contemporaneo.

Una notazione finale sulle durate: dopo aver illuso lo spettatore con i primi due episodi, “Lotto 39” e “I ratti del cimitero”, entrambi di poco superiori alla mezz’ora, la serie propone tutte storie attorno all’ora, che è una durata francamente esagerata. Non solo perché molte delle storie raccontate non la reggono e non la riempiano, ma anche perché sono fermamente convinto che una serie debba tenersi sempre su minutaggi minori: la bellissima The Bear, otto episodi da 35 minuti circa, è la perfetta dimostrazione dell’efficacia e delle potenzialità di quel formato.

Lotto 39



Una partenza senza botto, ma comunque discreta e invitante per la serie antologica, che invoglia a continuare. La storia nasce da un soggetto originale di del Toro, e alla regia c’è Guillermo Navarro, uno che è stato spesso il suo direttore della fotografia e che ha diretto numerosi episodi di serie come Hannibal, The Bridge, Narcos, Preacher, Godfather of Harlem.

Siamo nel 1991, e Tim Blake Nelson (uno che è sempre un piacere guardare recitare) è un veterano razzista e rancoroso che sbarca il lunario acquistando all’asta il contenuto di box abbandonati dai loro proprietari, e che si ritrova per le mani qualcosa di misterioso ed esoterico. La forza dell’episodio, più che nel finale (lovecraftiano) sta nella costruzione, nelle atmosfere che invece, fino a un certo punto, lovecraftiane non sono per niente, e nelle geometrie di corridoi e tensione.

Voto: 6,5

I ratti del cimitero



I fumetti dell’orrore di una volta, si diceva. Questo episodio, tratto da un racconto di Henry Kuttner e diretto da Vincenzo Natali, è quello che pare uscito direttamente dalle pagine di uno di quegli albi. Ambientazione vittoriana, ladri di tombe, cadaveri e ratti. Tutto è molto semplice, tutto molto bidimensionale, ma complice la durata limitata non c’è di che dispiacersi troppo. Anche qui, ovviamente, una spruzzata di Lovecraft c’è. Divertente il protagonista David Hewlett, che con Natali aveva recitato in Cube.

Voto: 5,5

L’autopsia



Qui si parte invece da un racconto originale di Michael Shea, adattato da David S. Goyer e diretto da David Prior, autore dell’horror The Empty Man e di alcuni segmenti della serie Netflix Voir, quella “sulla critica” prodotta da Fincher. Qui le durate si allungano, ma ciò nonostante L’autopsia è forse la sorpresa migliore della serie antologica di del Toro. F. Murray Abraham, un altro che fa sempre piacere vedere recitare, arriva in una cittadina minerarie per effettuare l’autopsia di alcuni operai morti in seguito a quello che potrebbe essere stato il gesto di un folle. Prior si prende i suoi tempi, anche troppo, usa molto dialoghi e parole, ma poi si dimostra capace di gestire la tensione e arriva a una conclusione che non è niente male.

Voto: 6/7

L’apparenza



Se fino a questo momento, con tutte le differenze del caso tra i primi tre episodi, Cabinet of Curiosities era comunque piuttosto omogenea dal punto di vista dei contenuti e degli stili visivi (anche come palette dei colori, banalmente), qui succede qualcosa di diverso. Ci si accorge subito che alla regia c’è qualcuno che sa usare la macchina da presa con personalità, e che quella personalità fluida e molto pop, capace anche di flirtare col grottesco, è quella di Ana Lily Amirpour. Lo stile di Amirpour si sposa poi benissimo con quello di Emily Carroll, autrice di fumetti (su web e su carta) che ha uno stile chiaramente riconoscibile, tra i toni del pastello e quelli più oscuri e sanguinosi. Bravissima la protagonista Kate Micucci, che con Riki Lindhome forma il duo comico-musicale Garfunkel and Oates, qui nei panni di una donna brutto anatroccolo che si lascia sedurre dalla possibilità di tramutarsi in cigno con l’aiuto di una misteriosa crema di bellezza.

Voto: 7

Il modello di Pickman



Uno dei due episodi direttamente tratti da racconti di H.P. Lovecraft, tristemente destinati a fallire. Specie perché alla regia c’è il sopravvalutatissimo Keith Thomas di The Vigil e Firestarter. Unico motivo possibile per sprecare un’ora della propria vita a guardare questo episodio è la presenza di un sempre più elusivo Crispin Glover, qui nei panni di un pittore che, all’inizio del Novecento, mette a durissima prova la sanità mentale di un collega dipingendo incubi assurdi che, forse, non sono frutto della sua fantasia ma di atroci e oscure realtà. Ma che ne valga la pena è un’altro paio di maniche.

Voto: 4

I sogni nella casa stregata



Qui, in quest’altro episodio tratto da un racconto di Lovecraft, non c’è nemmeno Crispin Glover. C’è Rupert Grint: meraviglioso in Servant di M. Night Shyamalan, inutile se diretto da Catherine Hardiwcke come in questo caso. Non c’è davvero niente da dire: c’è solo da saltare a piè pari.

Voto: 2

La visita



Panos Cosmatos è quello di Mandy. Se lo avete visto, potrete avere un’idea di quello che ha fatto in questo episodio, nato da un suo soggetto originale. Se non lo avete visto, guardate Mandy e poi questo episodio, o forse viceversa. Con il resto di Cabinet of Curiosities La visita non c’entra per fortuna niente: niente atmosfere vittoriane, niente banalità o piattezze narrative o stilistiche, ma ambientazione di fine anni settanta, sintetizzatori, droga e grande dinamismo: nello stile visivo o nella parola. Quattro personaggi di grande successo (uno scrittore, un musicista, un’astrofisica e una specie di Uri Geller) vengono convocati da un misterioso, ricchissimo e tossicissimo anfitrione interpretato dal grande Peter Weller, che deve mostrare loro qualcosa di ancora più misterioso. E, scopriremo, ovviamente, mostruoso. Ma cosa sia questa cosa, e cosa succeda dopo, conta poco. Conta lo stile di Cosmatos, e il trip che regala.

Voto: 8

Il brusio



L’ultimo episodio, come il primo, nasce da un soggetto originale di del Toro messo in scena dalla Jennifer Kent di The Babadook. Lovecraft, se dio vuole, non c’entra niente: Il brusio è una storia di fantasmi, reali, immaginari, psicologici. Una storia di perdita e di perdono, più romantica, se vogliamo, che puramente orririfica. Ma Kent è molto brava a costruire la tensione, a riprendere personaggi e luoghi, ovvero una coppia di ornitologi che si sono piazzati in una grande vecchia casa su un’isola disabitata per studiare degli uccelli che lì nidificano. La coppia ha un lutto alle spalle, e lei inizia a vedere fantasmi nella casa. Non sarà per caso. Niente di straordinario, ma un risultato nel complesso gradevole che regala qualche brivido lungo la schiena.

Voto: 7--