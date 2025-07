Frankenstein, del Toro sul passaggio da Andrew Garfield a Jacob Elordi: "Impossibile essere più sotto pressione di così"

News Cinema

Quando Andrew Garfield ha abbandonato Frankenstein e il ruolo del mostro è passato a Jacob Elordi, il regista ha avuto un attimo di panico, anche perché il tempo a disposizione era pochissimo. Per fortuna aveva di fronte un attore eccezionale.

Soltanto ieri, grazie a Vanity Fair, siamo riusciti a mostrarvi la prima foto del mostro di Frankenstein, il film di Guillermo del Toro tratto dal romanzo di Mary Shelley e che i più fortunati potranno vedere alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. A interpretare la creatura è, come sappiamo, Jacob Elordi, che ha preso il posto di Andrew Garfield. La sostituzione è avvenuta abbastanza all'ultimo momento e il regista per un istante ha tremato, prima di rendersi conto che Elordi era perfetto per il ruolo e soprattutto che è un attore che impara molto in fretta e che, evidentemente, tiene a bada le preoccupazioni e l'ansia da prestazione. Sempre a Vanity Fair, del Toro ha parlato del lavoro che ha fatto insieme al make-up artist Mike Hill (suo abituale collaboratore) sul mostro, che certamente doveva essere da meno di quello de La forma dell'acqua, che lo ha portato alla conquista prima del Leone d'Oro al festival lagunare e poi all'Oscar per il miglior Film.

Leggi anche Frankenstein, Guillermo del Toro e il suo approccio: "Una storia di genitori e figli, non un horror"

Il passaggio niente affatto drammatico da Andrew Garfield a Jacob Elordi

Guillermo del Toro e Mike Hill hanno trascorso ben 9 mesi a dare vita al mostro di Frankenstein, tenendo ovviamente come riferimento Andrew Garfield. Poi l'attore è uscito di scena a causa di impegni precedentemente presi e il regista e il make-up artist si sono ritrovati con un pugno di mosche. A portare sul loro cammino Jacob Elordi è stata certamente la dea bendata, dal momento che in sole 9 settimane ha preso vita una nuova versione dell'inquietante personaggio. Ecco il racconto di del Toro:

Andrew Garfield se n'è andato ed è arrivato Jacob, che si è rivelato l'attore perfetto per il ruolo della creatura e con cui ho avuto un'intesa davvero incredibile. Mi è bastato dirgli poche cose e lui ha capito e le ha fatte. Gli abbiamo dato la parte e avevamo solo 9 settimane per mettere a punto il suo look. Impossibile essere più sotto pressione di così.

Mike Hill ha aggiunto che il cambio di attore non ha creato nessun problema perché Jacob Elordi ha una grandissima versatilità:

Mi piacevano i suoi polsi e il fatto che fosse allampanato. Era molto flessibile e c'erano dei momenti in cui era estremamente cupo e ti lanciava uno sguardo veloce quasi socchiudendo gli occhi e mostrando le sue lunghe ciglia alla Boris Karloff. Mi sono detto che nessun altro aveva una simile fisicità. Aveva l'aria innocente, che contrastava con il suo metro e 95 di altezza. Avrebbe potuto fare danni irreparabili se davvero avesse voluto comportarsi da cattivo.

E Andrew Garfield, in tutto ciò, cosa ha detto? Si è rammaricato di aver perso l'occasione di lavorare con Guillermo del Toro? Certo che sì, anche se la presenza di Elordi lo ha tranquillizzato:

Incontrare Jacob è stato un segno del destino, tant'è che ho pensato: forse ha bisogno più di me di questa esperienza. È stato molto bello accorgersi della grande gioia che ha provato a fare questo lavoro.

Frankenstein arriverà nelle sale nel mese di novembre prima di approdare su Netflix. Nel cast troviamo Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein, Mia Goth nel ruolo di Elizabeth, e poi Cristoph Waltz, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen e Ralph Ineson.