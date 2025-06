Frances McDormand e i suoi film in streaming di inizio carriera che non potete non aver visto

News Cinema

L'attrice pluripremiata con l'Oscar compie oggi 68 anni. Ripercorriamo gli inizi della sua avventura cinematografica attraverso cinque grandi film in streaming.

Compie oggi 68 anni Frances McDormand, indubbiamente una delle più grandi attrici della storia del cinema. Vincitrice di tre premi Oscar come miglior protagonista - soltanto Katherine Hepburn ha fatto meglio con quattro statuette - l’attrice ha scritto pagine indimenticabili di cinema contemporaneo fin dal suo esordio nel 1984. Ed è proprio agli inizi della sua carriera che vogliamo tornare dedicandole i nostri consueti film in streaming. Buona lettura.

Frances McDormand e i cinque film in streaming di inzio carriera che dovreste vedere

Blood Simple - Sangue facile

Mississippi Burning - Le radici dell’odio

L’agenda nascosta

Darkman

Fargo

Blood Simple - Sangue facile (1984)

Già all’esordio al McDormand realizza con Joel ed Ethan Coen un momento fondamentale di cinema contemporaneo. Il loro Blood Simple - Sangue facile è affatto un neo-noir che guarda al passato e lo reinterpreta con un rigore cinematografico senza precedenti per un primo film. John Getz, Dan Hedaya e M. Emmet Walsh come attori a supporto sono magnifici, in questa rivisitazione dei classici di genere. la cusenza finale è girata, interpretata e fotografata con una maestria incredibile. Davvero uno dei primi film meglio realizzati di sempre, e la performance della McDormand è incredibile. Capolavoro. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Mississippi Burning - Le radici dell’odio (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Prima nomination all’Oscar per Frances McDormand, grazie soprattutto ai suoi duetti dolorosi e poetici con il grande Gene Hackman. Ma Mississippi Burning - Le radici dell’odio non è soltanto questi due grandi attori, è anche Willem Dafoe, Brad Dourif, la regia di Alan Parker, una fotografia da Oscar. Film di denuncia che oggi non si possono più fare. Troppo duro, troppo schierato, troppo poco disposto a compromessi pur di scoperchiare la piaga del razzismo nell’America di ieri come di oggi. Film esemplare, con attori esemplari e uno spirito ormai perduto. Che peccato. Che film. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’agenda nascosta (1990)

Il Thriller politico vede la McDormand collaborare da protagonista niente meno che con Ken Loach, il più schierato dei cineasti europei. Premio della Giuria a Cannes, L’agenda nascosta possiede una trama soffocante e una tensione morale inusitata. Anche Brad Dourif e Brian Cox in un cast strepitoso, per un film di denuncia che smaschera le malefatte di un governo che tenta di insabbiare tutto quanto non gli era gradito. Film bellissimo e doloroso, uno dei meno ricordati ma più potenti del cineasta. E la McDormand risplende di luce propria in una delle sue interpretazioni più sofferte e potenti. Da incorniciare. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Darkman (1990)

Coprotagonista insieme a Liam Neeson del lungometraggio meglio riuscito dell’amico Sam Raimi. Dopo gli horror di inizio carriera infatti l’autore realizza una storia di superhero-movie dannato e oscuro, una via di mezzo tra Batman e Il fantasma dell’opera. Darkman possiede una regia sfarzosa e irriverente, strepitosamente affrancata da attori in stati di grazia, un finale pazzesco con il cammeo leggendario di Bruce Campbell. Film fantastico di una bellezza estetica stordente, dal ritmo indiavolato e con almeno cinque sequenze di culto. Da vedere e amare, altro che cinema d’azione contemporaneo! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fargo (1996)

Fargo: Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD

E chiudiamo con il primo Oscar come miglior protagonista con il capolavoro dei fratelli Coen, un thriller agghiacciato e bianco, con spruzzate di sangue e personaggi che si muovono tra orrore del quotidiano e commedia dell’assurdo. William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare e tutti gli altri contribuiscono a fare di Fargo un gioiello di cinema geometrico e stilizzato. La McDormand trascina pancione e film dentro il labirinto narrativo creato dai Coen, che ricevono l’Oscar per la sceneggiatura originale. Il finale è circolare e impietoso, come del resto il loro miglior cinema. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.