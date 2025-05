Fountain of Youth, John Krasinski era ignaro che Stanley Tucci fosse il suo co-protagonista fino a metà delle riprese

News Cinema

In Fountain of Youth, John Krasinski e Stanley Tucci sono co-protagonisti del film di Guy Ritchie, ma il primo non sapeva della presenza del secondo, finché non si sono trovati a metà delle riprese

John Krasinski e Stanley Tucci dividono lo schermo in Fountain of Youth, film diretto da Guy Ritchie. Peccato che il marito di Emily Blunt non avesse nessuna idea che suo cognato (Tucci è sposato con Felicity Blunt) sarebbe stato nel cast e l'ha scoperto solo a metà delle riprese.

Fountain of Youth è un adventure movie, sullo stile di Indiana Jones, che vede John Krasinski e Natalie Portman nel ruolo di due fratelli che si ritrovano dopo anni di lontananza e compiono una serie di rapine in giro per il mondo allo scopo di trovare la mitologica Fonte della Giovinezza. Grazie alla loro conoscenza della storia, dovranno seguire gli indizi per risolvere il mistero, in un'avventura epica che cambierà le loro vite per sempre, e che forse li porterà all’immortalità.

Intervistato da The Hollywood Reporter alla premiere del film, la star di A Quiet Place ha rivelato che non era a conoscenza della presenza di Stanley Tucci nel film, finché le riprese non erano già a buon punto:

"Non ho nemmeno lavorato con lui, era in scene in cui non ero presente. Non sapevo nemmeno che fosse nel film, finché Guy Ritchie ha detto 'Domani, Stanley sarà in scena' e io ho risposto 'per cosa?' e lui 'per questo film'. Al che io ero senza parole e ho pensato 'si amano e vogliono tenermi fuori'."

Il cast comprende anche Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson e Arian Moayed. Il film debutterà il 23 maggio su Apple tv + e sulle numerose acrobazie che ha dovuto compiere per la pellicola, John Krasinski ha raccontato che non è stato facile. Nonostante la sua esperienza nel mondo degli stunt, infatti, l'attore non era mai saltato su un treno in corsa:

"Ho adorato come Guy mi ha spiegato come sarebbe andata e ha detto 'correrai e salterai su quel treno mentre è in corsa'. E io ho acconsentito, lui dava per scontato che l'avrei fatto, quindi, questo mi ha motivato, anche se era la mia prima volta"