Footloose: Kevin Bacon e Kyra Sedgwick festeggiano il film ballando nel salotto di casa

Dopo che Footloose, il film di Herbert Ross del 1984 diventato cult per il ballo di Kevin Bacon, va in tendenza sui social, l'attore e la moglie Kyra Sedgwick festeggiano con un buffo balletto a casa loro.

Footloose significa letteralmente libero, spensierato, ed è ovviamente il titolo di un celebre film del 1984, diretto da Herbert Ross con un venticinquenne Kevin Bacon. Periodicamente, in varie occasioni, questo film - che contiene una delle iconiche danze del periodo, pari per fama a quella di Flashdance e alle esibizioni di John Travolta - viene riscoperto e celebrato da nuovi fan, entrando nei trend sui social. Bacon non ha mai fatto mistero di quanto ama quel film e con gli anni lo ha festeggiato ricreandone le coreografie anche per sketch televisivi. Stavolta, però, ha deciso di omaggiarlo in modo diverso: ricreando sulle sue note, nel salotto di casa, un balletto con la moglie Kyra Sedgwick e postandolo su Tik Tok e Instagram per la gioia dei fan. Lo trovate qua sotto, accompagnato dal seguente spiritoso "disclaimer": "Non ricordo che questo facesse parte della coreografia originale di Footloose, ma abbiamo pensato di dargli una variante". Va bene, la presa e il "drop" non saranno perfetti, ma chi di voi saprebbe farlo a 64 e 56 anni, l'età di Bacon e Sedgwick? I due attori costituiscono da 34 anni una delle coppie più affiatate di Hollywood e si vede quanto si divertono ancora insieme.

Footloose nella storia del costume

Uscito un anno dopo Flashdance, Footloose, ispirato ad eventi realmente accaduti, fu un grande successo, se non di critica, sicuramente di pubblico (fece registrare il secondo incasso quell'anno in America). Nel film, Kevin Bacon è Ren McCormack, un teenager di Chicago che si trasferisce con la famiglia in una cittadina del Mississippi che ha messo al bando la musica rock e il ballo a causa di una battaglia sostenuta, per motivi personali, da un pastore locale (John Lithgow). Ren sfiderà la società e le regole ingiuste del posto per riconquistare il diritto alla gioia e alla libertà. Due canzoni del film vennero candidate all'Oscar, tra questa la title track di Kenny Loggins, che trovate qua sotto. Partner di Kevin Bacon in Footloose non era Kyra Sedgwick ma Lori Singer.