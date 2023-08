Foe: il trailer del film di fantascienza con Paul Mescal e Saoirse Ronan

News Cinema

Arriverà al cinema in America il 6 ottobre Foe, una storia di fantascienza che è il nuovo film del regista Garth Davis, con Saoirse Ronan e Paul Mescal. Ecco il trailer originale.

Diretto da Garth Davis, arriva al cinema il 6 ottobre in America Foe (nemico), il nuovo film del regista di Lion - La strada verso casa. Stavolta si tratta di un thriller fantascientifico sulla scorta di un romanzo di Iain Reid, interpretato da due degli attori irlandesi più quotati e premiati degli ultimi anni: il candidato all'Oscar Paul Mescal e la pluricandidata Saoirse Ronan nel ruolo di una coppia sposata nell'anno 2065. In occasione della prossima uscita del film oltreoceano è stato diffuso il trailer originale, che sembra molto interessante.

Foe: la trama

La storia di Foe è quella di una coppia di agricoltori che vivono in una remota zona rurale in una Terra ormai inabitabile. Quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta con una proposta sorprendente, la loro vita e la loro unione vanno in crisi. All'uomo, Junior, viene offerta la possibilità di vivere tra le stelle, ma non alla donna, Han. Per compensarla della solitudine, le viene messo al fianco un clone robotico del marito. La trama ricorda un po' quella dell'episodio della sesta stagione di Black Mirror intitolato Beyond the Sea. Il romanzo di Reid è stato pubblicato nel 2018 e l'autore ha scritto la sceneggiatura insieme a Davis. Dopo l'uscita theatrical in Nordamerica, Foe arriverà in streaming su Prime Video, non sappiamo se in Italia uscirà anche al cinema, ma certo meriterebbe.