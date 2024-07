Fly Me to the Moon: Giorgio Mastrota vi vende anche la Luna! (VIDEO)

News Cinema

Per l'uscita italiana della commedia Fly me to the Moon: Le due facce della Luna, al cinema dall'11 luglio, interpretata da Scarlett Johansson e Channing Tatum, Giorgio Mastrota vi offre un viaggio direttamente sul nostro satellite, in omaggio alla professione del personaggio di Scarlett nel film.

La commedia Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna arriva al cinema l'11 luglio e ha un testimonial d'eccezione in Giorgio Mastrota, che nel video che vi presentiamo vi vende proprio il nostro satellite! Interpretata da Scarlett Johansson e Channing Tatum, la commedia rosa si ambienta negli anni Sessanta alla NASA e parla proprio di... pubblicità!



Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna: Giorgio Mastrota può vendervi anche la Luna! - HD

Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna, vendere la Luna agli Americani negli anni Sessanta