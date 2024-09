Flow - Un mondo da salvare: il trailer italiano del bellissimo film d'animazione in anteprima ad Alice nella città

News Cinema

Il 7 novembre arriverà al cinema con Teodora Film il lungometraggio animato che ha incantato Cannes, Flow - Un mondo da salvare, presentato in anteprima ad Alice nella città, la sezione indipendente della Festa del cinema di Roma.

Ha conquistato pubblico e critica al festival di Cannes, dove ha partecipato nella sezione Un Certain Regard, ha vinto ad Annecy 4 premi importanti tra cui quello del pubblico e della giuria, ha entusiasmato Guillermo del Toro e se ne parla come uno dei prossimi protagonisti agli Oscar nella categoria dell'animazione. Parliamo di Flow - Un mondo da salvare, di Gints Zilbalodis, che si prepara ad arrivare al cinema il 7 novembre con Teodora Film prima dell'anteprima ad Alice nella città. sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma. Questo è il bellissimo trailer.

Flow - Un mondo da salvare: la trama

Dopo catastrofica alluvione che ha cambiato la terra, un gatto, abituato all'indipendenza, improvvisamente si vede costretto a rinunciarvi per poter sopravvivere. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l'arrivo dell'inondazione lo costringe a mettersi in salvo su una barca con un variegato gruppo di animali, tra cui un lemure, un cane labrador, un capibara e un uccello. Gli animali imparano a collaborare, ma per il gatto è una sfida estremamente difficile. L'esito però sarà sorprendente. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l'unione è la loro vera forza.