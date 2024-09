Flow, l'affascinante trailer del film di animazione su un gatto che affronta la fine del mondo con altri animali

News Cinema

Acclamato al Festival di Cannes, si avvicina il film animato Flow del lettone Gints Zilbalodis: una fiaba sulla fine del mondo, dallo stile pittorico affascinante, senza dialoghi, con un gatto protagonista. Ecco il trailer internazionale.

Si avvicina Flow, il film di animazione del lettone Gints Zilbalodis, già autore nel 2019 di Away: l'ultimo lavoro si è fatto notare nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes, e ora è pronto il trailer internazionale di quest'esperienza priva di dialoghi, dove un gatto affronta l'apocalisse in compagnia di altri animali. Non siamo in territorio di animali antropomorfi disneyani, come avrete modo di capire guardando queste immagini...





Flow, una sfida sensoriale dall'autore di Away

Non solo Festival di Cannes: Flow di Gints Zilbalodis è passato anche da Annecy, dove ha vinto i premi per migliore colonna sonora originale (scritta da Zilbalodis stesso con Rihards Zalupe) e i premi come miglior film dati dalla giuria, dal pubblico e dalla distribuzione. L'entusiasmo non stupisce, perché l'autore lettone, che si è fatto le ossa con i cortometraggi, aveva già intrigato molti nel 2019 con il suo primo lungo, creando Away. "Creando" in senso letterale, perché Zilbalodis lo realizzò interamente da solo (!), prima di imbarcarsi in questa più complessa coproduzione lettone-franco-belga.

Flow racconta di una Terra travolta da inondazioni, che pongono di fatto fine alla civiltà: cercando di salvarsi la vita, un gatto salirà su una barca guidata da altri animali, con i quali dovrà andare d'accordo, per adattarsi a un mondo del tutto cambiato. Raccontato solo con uno stile pittorico, musica e sound design, Flow in un'ora e venti fa del tutto a meno dei dialoghi parlati, estendendo alla misura del lungometraggio la lingua universale dei migliori corti animati internazionali.

Manca ancora una data d'uscita italiana, ma il film è stato acquistato da Teodora per la distribuzione nel nostro paese.