Florence Pugh nel trailer di Il prodigio, film Netflix tratto dal romanzo di Emma Donoghue

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma il 16 novembre questo film diretto dal regista cileno Sebastián Lelio, quello di Gloria e Una donna fantastica, tratto da un libro della stessa autrice che ha ispirato Room. Ecco il trailer italiano di Il prodigio.

Florence Pugh è una delle giovani attrici più interessanti e apprezzate del panorama internazionale. In questi giorni nei nostri cinema nel Don't Worry Darling di Olivia Wilde che è stato presentato in prima mondiale a Venezia, questa 26enne attrice inglese sarà dal 16 novembre in streaming su Netflix come protagonista di un thriller intitolato Il prodigio.

Il film è tratto da un romanzo omonimo di Emma Donoghue, la stessa scrittice che con il suo "Stanza, letto, armadio, specchio" aveva ispirato il Room di Lenny Abrahamson con Brie Larson, e la sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Donoghue con Alice Birch (già sceneggiatrce del Lady Macbeth con la stessa Pugh) e con il regista del film, il cileno Sebastián Leilo, quello che si è fatto conosce con film come Gloria (che poi ha rifatto negli USA col titolo Gloria Bell) e Una donna fantastica.

La storia del Prodigio è quella una giovane ragazza irlandese, Anna O'Donnell, la cui famiglia cattolica sostiene che non ha mangiato nulla dal suo undicesimo compleanno... quattro mesi prima.

Nel cast del film, assieme a Pugh, ci sono anche Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Ciarán Hinds, Tom Burke, Dermot Crowley, Brían F. O’Byrne e David Wilmot.

Ecco il trailer italiano e la trama ufficiali di Il prodigio:





1862, 13 anni dopo la Grande Carestia. L'infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) è chiamata nelle Midlands irlandesi per condurre un esame di quindici giorni su un'appartenente a una comunità di devoti. Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy) è una ragazzina di undici anni che afferma di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo miracolosamente grazie alla "manna dal cielo". Mentre le condizioni di salute di Anna peggiorano rapidamente, Lib è determinata a scoprire la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe rimanere credente.